Bộ Công Thương triển khai 06 nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại
Ngày 13/10/2026, Thứ trưởng Phan Thị Thắng ký Quyết định số 2657/QĐ-BCT ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/infographic--bo-cong-thuong-trien-khai-06-nhiem-vu--giai-phap-thuc-day-doi-moi-mo-hinh-phat-trien-viet-nam-trong-linh-vuc-cong-nghiep--thuong-mai-558402.htm