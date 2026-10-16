Bộ Công Thương triển khai 06 nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại

Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự năm 2026 là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa 3 quốc gia. Trong bối cảnh các thách thức an ninh ngày càng phức tạp, tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh không chỉ góp phần bảo vệ người dân mà còn củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trên bán đảo Đông Dương.