Bộ Công Thương trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Phan Văn Bản; Trưởng Ban Tổ chức, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài trao các Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo của Bộ Công Thương. (Ảnh: Cấn Dũng)

Theo các quyết định được công bố, Bộ trưởng Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo tại nhiều đơn vị thuộc Bộ. Ở cấp trưởng, 7 cán bộ được giao nhiệm vụ gồm: ông Lê Triệu Dũng, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính; bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử; ông Trần Bình Trọng, Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; ông Nguyễn Trường Giang, Chánh Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia; ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí.

Cùng với đó, Bộ Công Thương kiện toàn đội ngũ cấp phó tại các đơn vị gồm Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Công nghiệp, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Cục Thương mại điện tử và Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị. (Ảnh: Cấn Dũng)

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết ngày 15/9 đánh dấu thời điểm Nghị quyết số 66.25/2026/NQ-CP và Nghị định số 351/2026/NĐ-CP có hiệu lực, tạo cơ sở triển khai mô hình tổ chức mới của Bộ Công Thương.

Theo Thứ trưởng, việc kiện toàn bộ máy không chỉ liên quan đến sắp xếp đầu mối mà còn mở rộng không gian quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như địa chất, khoáng sản, khu công nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và phòng vệ thương mại.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài chúc mừng các cán bộ được giao nhiệm vụ mới, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động phối hợp để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên Lê Triệu Dũng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ.