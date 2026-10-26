Bộ Công Thương trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Năng lượng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài chủ trì buổi làm việc. Tham dự có các đồng chí đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; tập thể lãnh đạo và viên chức của Viện Năng lượng.

Toàn cảnh buổi làm việc chiều ngày 26/10.

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương về công tác cán bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Huy, Nguyên Tham tán công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và các Tổ chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Năng lượng.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Quang Huy giữ chức vụ Viện trưởng Viện Năng lượng.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài ghi nhận, đánh giá cao Viện Năng lượng trong tư vấn chiến lược, quy hoạch năng lượng quốc gia, thực hiện các dự án khoa học - công nghệ trọng điểm và tiên phong nghiên cứu công nghệ mới phục vụ chuyển dịch năng lượng.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu chỉ đạo.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Lãnh đạo Bộ kỳ vọng đồng chí Phạm Quang Huy sẽ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy tối đa bản lĩnh, kinh nghiệm quản lý, tư duy hội nhập quốc tế đã tích lũy; sâu sát cơ sở, quyết liệt trong hành động cùng tập thể lãnh đạo Viện đưa Viện Năng lượng ngày càng phát triển vững mạnh, giữ vững vị thế cơ quan tham mưu chiến lược số một của Bộ Công Thương và Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, Viện trưởng Viện Năng lượng Phạm Quang Huy cam kết và xác định sẽ cùng với Ban lãnh đạo Viện và tập thể người lao động tập trung cao nhất vào các nhiệm vụ trọng tâm do lãnh đạo Bộ giao, trước mắt là công tác quy hoạch và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, kế thừa và phát huy truyền thống, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Viện cũng như đổi mới mạnh mẽ tư duy nghiên cứu, phương pháp làm việc và công tác quản trị của Viện.

"Tôi cam kết làm việc với trách nhiệm cao nhất, cầu thị, công tâm, minh bạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; mong nhận được sự phối hợp, đồng hành của tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động Viện", đồng chí Phạm Quang Huy nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Quang Huy phát biểu tại Lễ bổ nhiệm.

Ngay sau buổi lễ, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cùng các đơn vị liên quan thuộc Bộ đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Viện để triển khai công việc trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Viện trưởng Phạm Quang Huy đã nêu bật những kết quả đạt được của Viện trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các cơ chế phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ nhằm phát huy hơn nữa vai trò, nhiệm vụ của Viện trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã trực tiếp báo cáo, trao đổi và thảo luận cụ thể về những vấn đề còn vướng mắc trong lĩnh vực điện lực, từ đó đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Ninh, Tổng giám đốc NSMO phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của tập thể cán bộ, người lao động Viện trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ ra những vướng mắc then chốt của ngành điện cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới, đặc biệt là sự thiếu hụt các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cho năng lượng tái tạo, lưu trữ điện và hạ tầng trạm, đường dây truyền tải.

Thứ trưởng cũng yêu cầu đổi mới tư duy nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu chính sách, giá điện và cơ chế vận hành nhằm chủ động giải quyết các bài toán kỹ thuật - kinh tế cấp thiết, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng lưu ý Viện Năng lượng cần chú trọng công tác xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành; đặc biệt giao nhiệm vụ cho bộ phận nghiên cứu về môi trường của Viện phải tính toán phương án xử lý chất thải từ pin mặt trời, pin lưu trữ và các thiết bị năng lượng sau khi hết vòng đời sử dụng.

Mặt khác, Viện cần phối hợp chặt chẽ với Cục Điện lực và NSMO trong công tác xây dựng cơ chế kết nối dữ liệu, hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ Công Thương. "Hiện nay, dữ liệu vận hành của hệ thống năng lượng có thể được truyền về trung tâm điều hành của nhà sản xuất thiết bị. Điều đó đặt ra yêu cầu phải xây dựng một trung tâm dữ liệu để quản lý, giám sát và kết nối dữ liệu của hệ thống năng lượng tái tạo", Thứ trưởng nhấn mạnh, đồng thời đề nghị Ban lãnh đạo Viện phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, đối chiếu với năng lực của Viện để xác định những vấn đề cần giải quyết cho Bộ, cho ngành và cho lợi ích chung.

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài phát biểu kết luận buổi làm việc.

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao được kỳ vọng sẽ giúp Viện Năng lượng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, củng cố khối đoàn kết nội bộ và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nghiên cứu khoa học được giao phó. Bên cạnh đó, chủ động tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách giá điện sẽ là tiền đề quan trọng để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia.

Việc hoàn thiện đội ngũ lãnh đạo cùng những chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương tại buổi làm việc được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới để Viện Năng lượng phát huy tối đa năng lực nghiên cứu khoa học - công nghệ. Qua đó, chủ động giải quyết triệt để các vấn đề cấp thiết của ngành điện, phục vụ hiệu quả cho tiến trình chuyển dịch năng lượng bền vững của đất nước.