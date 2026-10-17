Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố và tôn vinh sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

50+

49+

48+

47+

46+

45+

44+

43+

42+

41+

40+

39+

38+

37+

36+

35+

34+

33+

32+

31+

30+

29+

28+

27+

26+

25+

24+

23+

22+

21+

20+

19+

18+

17+

16+

15+

14+

13+

12+

11+

10+

9+

8+

7+

6+

5+

4+

3+

2+

1+

Lễ Công bố có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và các doanh nghiệp đạt danh hiệu.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ba giá trị cốt lõi của Chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Trải qua hơn hai thập kỷ triển khai, Chương trình từng bước tạo dựng một hệ giá trị và chuẩn mực chung cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu. Thương hiệu không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nhận diện hay truyền thông, mà ngày càng gắn chặt với chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng thị trường và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và sự phát triển bền vững.

Điểm nhất quán của Chương trình là không tách rời thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với uy tín quốc gia. Một sản phẩm Việt Nam được thị trường tin tưởng không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, mà còn góp phần chuyển tải năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh, tinh thần đổi mới và mức độ tin cậy của Việt Nam tới người tiêu dùng và đối tác quốc tế.