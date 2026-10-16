Bộ Công Thương tổ chức Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia lần thứ 10 năm 2026

Chiều tối 16/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Lễ Công bố có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; thành viên Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng; cộng đồng doanh nghiệp cùng các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Lễ Công bố là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam nhằm ghi nhận và tôn vinh những sản phẩm, doanh nghiệp tiêu biểu đáp ứng các tiêu chí của Chương trình; đồng thời lan tỏa những giá trị cốt lõi “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, góp phần khẳng định năng lực, uy tín và vị thế ngày càng cao của sản phẩm, doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế.

Các doanh nghiệp được vinh danh thương hiệu quốc gia 2026.

Các doanh nghiệp được vinh danh thương hiệu quốc gia 2026.

Thương hiệu quốc gia từ năng lực thực chất

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn của Chính phủ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp triển khai thực hiện.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng và phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh cao; qua đó góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của hàng hóa, dịch vụ và doanh nghiệp Việt Nam, thúc đẩy ngoại thương và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ba giá trị cốt lõi của Chương trình là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong.

Trải qua hơn hai thập kỷ triển khai, Chương trình từng bước tạo dựng một hệ giá trị và chuẩn mực chung cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng thương hiệu. Thương hiệu không chỉ được nhìn nhận ở khía cạnh nhận diện hay truyền thông, mà ngày càng gắn chặt với chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, trình độ công nghệ, sức sáng tạo, khả năng đáp ứng thị trường và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và sự phát triển bền vững.

Điểm nhất quán của Chương trình là không tách rời thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với uy tín quốc gia. Một sản phẩm Việt Nam được thị trường tin tưởng không chỉ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, mà còn góp phần chuyển tải năng lực sản xuất, trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh, tinh thần đổi mới và mức độ tin cậy của Việt Nam tới người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

Theo định hướng của Chương trình, doanh nghiệp là chủ thể kiến tạo giá trị; Nhà nước giữ vai trò định hướng, tạo môi trường và hỗ trợ kết nối; chất lượng và năng lực cạnh tranh thực chất là nền tảng tạo dựng niềm tin đối với thương hiệu Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Tiếp tục nâng chuẩn về chất lượng

Kỳ xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 tiếp tục được triển khai trên cơ sở ba giá trị cốt lõi của Chương trình: “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”.

Quy trình xét chọn được tổ chức chặt chẽ, công khai, khách quan với sự tham gia, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia và các đơn vị liên quan trong quá trình rà soát, xác minh và đánh giá doanh nghiệp.

So với yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước, nội dung đánh giá kỳ này dành ưu tiên cao hơn cho năng lực nghiên cứu và phát triển; ứng dụng khoa học, công nghệ; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; chuyển đổi xanh; quản trị và khai thác tài sản trí tuệ; phát triển nguồn nhân lực; trách nhiệm xã hội, năng lực thích ứng với thị trường và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Cách tiếp cận này thể hiện định hướng của Chương trình trong giai đoạn mới: sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia không chỉ cần duy trì chất lượng và uy tín đã được tạo dựng, mà doanh nghiệp phải có khả năng liên tục đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường, công nghệ và chuỗi giá trị toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cùng đại diện các bộ, ngành thăm gian trưng bày của doanh nghiệp tại Lễ công bố Thương hiệu quốc gia 2026.

“Dòng chảy Thương hiệu Việt”

Lễ Công bố năm 2026 được xây dựng với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”. Thông điệp của chương trình được phát triển từ hình ảnh giá trị Việt Nam được hình thành, bồi đắp và kết nối qua từng sản phẩm, từng doanh nghiệp, từng thế hệ doanh nhân để hợp thành một dòng chảy lớn của Thương hiệu Việt Nam.

Đó là dòng chảy của chất lượng được kiên trì gìn giữ; của đổi mới, sáng tạo không ngừng; của năng lực tiên phong và tinh thần dám đi trước; của trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng vươn lên và niềm tự hào Việt Nam.

Nếu mỗi sản phẩm là một điểm chạm của thương hiệu với thị trường thì mỗi doanh nghiệp chính là một chủ thể trực tiếp kiến tạo uy tín cho hàng hóa và dịch vụ Việt Nam. Khi những giá trị ấy được kết nối và cùng hướng tới các chuẩn mực cao hơn, sức mạnh thương hiệu không còn dừng ở phạm vi một doanh nghiệp hay một ngành hàng, mà trở thành một phần trong năng lực cạnh tranh và hình ảnh của quốc gia.

Theo thông tin chương trình, thương hiệu quốc gia không phải là kết quả của một thời điểm, mà là thành quả của một hành trình bền bỉ kiến tạo giá trị; là sự cộng hưởng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, đồng thời mang theo khát vọng phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Công bố, tôn vinh và lan tỏa

Chương trình được tổ chức thành hai phần, kết nối công bố - tôn vinh - lan tỏa.

Phần thứ nhất tập trung vào công bố kết quả xét chọn và trao Biểu trưng Thương hiệu quốc gia Việt Nam cho đại diện các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận. Nội dung được tổ chức theo các chương, lớp nội dung nối tiếp nhau, tái hiện hành trình từ những “mạch nguồn” giá trị của doanh nghiệp đến sự hội tụ thành dòng chảy chung của thương hiệu Việt.

Phần này được phát trực tuyến trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVGo, tạo điều kiện để công chúng trong và ngoài nước theo dõi hành trình vinh danh các sản phẩm và doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam.

Chương trình được xây dựng theo hình thức kết hợp giữa nghệ thuật, hình ảnh, phóng sự, các nghi thức tôn vinh và thông điệp chính sách, tạo nên một tổng thể trang trọng nhưng giàu cảm xúc.

Trong khuôn khổ Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 do Bộ Công Thương tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt giao diện mới Chuyên trang Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân điện tử. Chuyên trang tập trung xây dựng hệ thống thông tin chính thống, toàn diện và thuận tiện tra cứu về Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các doanh nghiệp và sản phẩm được công nhận.

Chuyên trang đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong tổ chức, tìm kiếm và lan tỏa thông tin cũng như mở rộng khả năng tiếp cận quốc tế, với định hướng hỗ trợ sáu ngôn ngữ. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng bố trí các không gian giới thiệu thành tựu của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam, các sản phẩm tiêu biểu và hoạt động liên quan.

Phần thứ hai bắt đầu từ 20h00, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình được xây dựng theo hình thức kết hợp giữa nghệ thuật, hình ảnh, phóng sự, các nghi thức tôn vinh và thông điệp chính sách, tạo nên một tổng thể trang trọng nhưng giàu cảm xúc. Nội dung tập trung tái hiện hành trình phát triển của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam; những nỗ lực đổi mới và khát vọng vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tôn vinh những giá trị đang góp phần tạo nên uy tín của sản phẩm và thương hiệu Việt Nam trên thị trường.

Hướng tới hệ sinh thái Thương hiệu Việt Nam

Lễ Công bố năm 2026 không chỉ là điểm kết thúc của một kỳ xét chọn mà đồng thời mở ra một yêu cầu mới đối với quá trình xây dựng và phát triển Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các quốc gia ngày càng diễn ra mạnh mẽ trên nhiều phương diện, từ thị trường, đầu tư, công nghệ đến nhân lực và các nguồn lực phát triển, một Thương hiệu quốc gia mạnh cần được hình thành trên nền tảng năng lực thực chất của nền kinh tế và khả năng tạo dựng niềm tin bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Bộ Công Thương đang nghiên cứu, xây dựng Chiến lược Thương hiệu quốc gia Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045, với cách tiếp cận rộng hơn về Thương hiệu Việt Nam, tăng cường sự kết nối giữa thương hiệu quốc gia với thương hiệu địa phương, ngành hàng, doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ và các yếu tố lịch sử, văn hóa, đất nước con người Việt Nam.

Định hướng đặt ra là từng bước hình thành một hệ sinh thái Thương hiệu Việt Nam, trong đó hoạt động xây dựng thương hiệu gắn chặt hơn với xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, văn hóa, con người, truyền thông và các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước.

Mục tiêu là để những giá trị được tạo ra tại Việt Nam được nhận diện rõ hơn, được thị trường đánh giá đúng hơn và được chuyển hóa hiệu quả hơn thành giá trị của sản phẩm, giá trị của doanh nghiệp và giá trị của quốc gia.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn (thứ 4 từ trái sang) giới thiệu bộ sản phẩm Phú Mỹ với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại gian trưng bày của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, PVFCCo - Phú Mỹ, đơn vị thành viên của Petrovietnam.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 vì vậy không chỉ là dịp ghi nhận những thành quả đã đạt được mà còn gửi đi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp: tiếp tục đặt chất lượng làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy năng lực tiên phong làm tinh thần hành động; chủ động làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, phát triển bền vững và kiên trì xây dựng những thương hiệu đủ sức chinh phục người tiêu dùng trong nước cũng như thị trường quốc tế.

Từ những “mạch nguồn” của chất lượng, trí tuệ và khát vọng trong từng doanh nghiệp, những giá trị Việt Nam đang tiếp tục được kết nối thành “Dòng chảy Thương hiệu Việt” - một dòng chảy không ngừng vận động, đổi mới và vươn xa, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam năng động, sáng tạo, đáng tin cậy và có năng lực cạnh tranh ngày càng cao trên trường quốc tế.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2003, do Bộ Công Thương chủ trì triển khai. Qua hơn hai thập kỷ, chương trình hướng tới xây dựng thương hiệu dựa trên ba giá trị cốt lõi: Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam. Tại kỳ xét chọn năm 2026, có 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp được vinh danh.