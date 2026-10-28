Bộ Công Thương tổ chức hội thảo thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Ngày 28/10, tại Hưng Yên, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững". Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3).

Toàn cảnh hội thảo diễn ra sáng 28/10.

Tham dự hội thảo có ông Lại Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Tiết kiệm Năng lượng, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương); ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA); cùng đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia năng lượng, đại diện doanh nghiệp công nghiệp, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, cùng các tổ chức tài chính và đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Tối ưu hóa nguồn lực, bảo đảm an ninh năng lượng

Phát biểu tại hội thảo, ông Lại Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Tiết kiệm Năng lượng, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ có ý nghĩa thiết thực đối với từng doanh nghiệp, đồng thời đóng góp quan trọng vào việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Ông Lại Đức Tuấn, Phó trưởng phòng Tiết kiệm Năng lượng, Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương).

"Chúng tôi mong muốn hội thảo không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin, giới thiệu công nghệ, mà còn tạo ra cơ hội để doanh nghiệp trực tiếp trao đổi với các chuyên gia, nhà cung cấp giải pháp và tổ chức tài chính. Từ đó xác định được những giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế và có thể triển khai trong thời gian tới", ông Lại Đức Tuấn cho biết.

Đánh giá về vai trò kết nối, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) nhận định, với sự đồng hành của Cục Năng lượng - Dầu khí và sự tham gia của các bên liên quan, Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt 1000 lượt kết nối thành viên trong năm 2026.

Cộng đồng được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, tổ chức tài chính và doanh nghiệp. Qua đó, các cơ hội hợp tác và đầu tư vào giải pháp tiết kiệm năng lượng sẽ được thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí, nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp vào mục tiêu chuyển đổi xanh của quốc gia.

Ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phát biểu tại hội thảo.

Hỗ trợ công nghệ và nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp

Trong khuôn khổ hội thảo đã diễn ra các chuyên đề tập trung vào giải pháp xây dựng khu công nghiệp thông minh, nhà máy thông minh. Hội thảo cũng dành thời lượng trao đổi về các giải pháp tài chính hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực tài chính phù hợp để đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất và hướng tới phát triển bền vững.

Các chuyên gia trình bày tham luận.

Bên cạnh các bài tham luận chuyên sâu, chương trình còn tổ chức phiên hỏi đáp, tư vấn trực tiếp về các giải pháp công nghệ và tài chính, tạo điều kiện để các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức liên quan trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác.

Các đại biểu có mặt tại hội thảo đã được cập nhật những cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các quy định mới về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Bên cạnh việc cập nhật chính sách, hội thảo đã giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ và mô hình ứng dụng thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong doanh nghiệp.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức hướng tới việc nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến và lan tỏa các mô hình tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Hoạt động này góp phần tạo động lực cho quá trình chuyển đổi xanh, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững và thực hiện cam kết giảm phát thải của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua hội thảo, Ban Tổ chức cùng các đối tác cam kết tạo cầu nối thực chất giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp. Qua đó, giúp các đơn vị sản xuất tối ưu hóa chi phí vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện hiệu quả lộ trình chuyển đổi xanh.