Bộ Công Thương tổ chức hội nghị xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026

Hội nghị xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 được tổ chức với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số” do Báo Công Thương phối hợp với Cục Thương mại điện tử tổ chức, cùng sự đồng hành của TikTok Shop. Hội nghị diễn ra trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu tới Sở Công Thương, chính quyền xã, phường tại 34 tỉnh, thành phố.

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì, cùng tham dự còn có ông Nguyễn Đức Lê, Phó Cục Trưởng Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử; ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Công nghiệp, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; ông Nguyễn Văn Minh, Tổng Biên tập Báo Công Thương; bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội và Hợp tác chiến lược TikTok Shop; Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, các doanh nghiệp bưu chính, logistics, hợp tác xã, hộ kinh doanh, nhà sáng tạo nội dung cùng các cơ quan báo chí.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì Hội nghị xã thương mại điện tử toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Công Thương đưa thương mại điện tử về xã, bệ phóng tăng trưởng hai con số”.

Hội nghị được tổ chức nhằm góp phần cụ thể hóa chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị; chủ trương phát triển mạnh các nền tảng số, thương mại điện tử tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị và nhiệm vụ thúc đẩy thương mại điện tử tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ.

Đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển thương mại điện tử từ cấp cơ sở trong giai đoạn 2026 - 2030; đồng thời công bố bức tranh phát triển mô hình “Xã thương mại điện tử” trên phạm vi cả nước, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và những mô hình triển khai hiệu quả tại địa phương.

Điểm nhấn của Hội nghị là hai phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của chính quyền cấp xã, xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu và thước đo đánh giá hiệu quả phát triển thương mại điện tử; đồng thời nhận diện những điểm nghẽn, đề xuất giải pháp tháo gỡ và cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và các nền tảng số.

Hội nghị được kỳ vọng trở thành dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của Bộ Công Thương đưa thương mại điện tử phát triển sâu rộng đến từng địa phương, từng xã, phường trên phạm vi cả nước. Không chỉ tạo diễn đàn kết nối, đối thoại giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Hội nghị còn hướng tới thống nhất nhận thức, xác lập định hướng hành động và thúc đẩy những giải pháp mang tính đột phá, đưa thương mại điện tử trở thành động lực tăng trưởng thực chất từ cơ sở. Qua đó, khơi thông nguồn lực kinh tế nông thôn, mở rộng không gian phát triển cho sản phẩm Việt trên thị trường số.

Báo Công Thương tiếp tục cập nhật thông tin...