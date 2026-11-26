Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương do Bộ Công Thương tổ chức sáng 26/11/2026

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; đại diện Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, tổ chức hành nghề luật sư, các chuyên gia, người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương và các cơ quan truyền thông, báo chí.

Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong ngành Công Thương; đồng thời tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị từ thực tiễn phục vụ công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương trong thời gian tới.

Ông Ngô Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Đức Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương cho biết, năm 2026 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030. Yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, sức chống chịu và sức cạnh tranh của nền kinh tế đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Trong khi đó, tình hình quốc tế tiếp tục biến động, cạnh tranh chiến lược, biến động chuỗi cung ứng, thị trường năng lượng và thương mại đặt ra những yêu cầu mới đối với năng lực điều hành và chất lượng thể chế của đất nước.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đặt ra yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ cả về tư duy, phương pháp và hiệu quả thực hiện.

“Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý, mà phải thực sự mở đường, khơi thông nguồn lực, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, an toàn và có khả năng dự báo”, ông Ngô Đức Minh nhấn mạnh.

Đối với ngành Công Thương, yêu cầu này càng trực tiếp và cụ thể. Từ an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ đến lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, logistics, thương mại điện tử và hội nhập kinh tế quốc tế, mỗi chính sách, quy định đều tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế Ngô Đức Minh, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý, mà phải thực sự mở đường, khơi thông nguồn lực, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, ổn định, an toàn và có khả năng dự báo

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, năm 2026 là một năm đặc biệt với khối lượng công việc rất lớn trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Chương trình xây dựng pháp luật của ngành Công Thương lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 150 văn bản, với 167 văn bản được triển khai xây dựng.

Trước yêu cầu thực tiễn đặt ra, đặc biệt là việc triển khai các cải cách liên quan đến phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, công tác pháp chế, đặc biệt là công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế của ngành Công Thương trong năm 2026 có những đổi mới.

Theo đó, việc chuẩn bị kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2027 được triển khai từ rất sớm. Đồng thời, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật ngành Công Thương được chuẩn bị từ xa, với định hướng phát triển hệ thống pháp luật đến năm 2030, năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2045.

Để các định hướng, chiến lược hoàn thiện pháp luật đi vào thực tiễn cuộc sống, phù hợp với nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các địa phương, năm 2026 cũng là năm đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ban, ngành, các tập đoàn, tổng công ty, các hiệp hội ngành hàng và các địa phương đối với kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2027. Hoạt động này sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên, ổn định trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng, tập thể lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Bộ Công Thương đã tập trung triển khai hai nhiệm vụ nền tảng trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế.

Trước hết là xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ thông qua tại Nghị quyết số 52-NQ/ĐUB ngày 05/6/2026 và được cụ thể hóa bằng Kế hoạch tại Quyết định số 1552/QĐ-BCT ngày 30/6/2026.

Chiến lược có tính đến giai đoạn chuyển tiếp đến năm 2035, qua đó xác định định hướng dài hạn trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế ngành Công Thương.

Chiến lược xác định rõ yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; đổi mới phương thức quản lý theo hướng tăng cường hậu kiểm, quản trị bằng dữ liệu và rủi ro; gắn kết chặt chẽ khâu xây dựng với tổ chức thi hành pháp luật.

Đồng thời, Chiến lược thể hiện rõ quan điểm của ngành Công Thương trong hoạt động xây dựng pháp luật, hướng tới xây dựng một hệ thống pháp luật ít tốn kém chi phí cho người dân, doanh nghiệp, từ đó tạo nên sức cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực trong thời gian tới.

Cùng với đó, Bộ Công Thương đã tổ chức tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Đây là một nội dung quan trọng trong chương trình hoàn thiện thể chế, với các đề xuất xử lý văn bản trên cơ sở ý kiến của các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/10/2026, có 497 văn bản thuộc trách nhiệm tổng rà soát của Bộ Công Thương, trong đó đề xuất xử lý tổng thể 142/497 văn bản. Các hình thức xử lý bao gồm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản và ban hành mới văn bản.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, những con số này cho thấy khối lượng công việc phía trước là rất lớn. Quan trọng hơn, đằng sau mỗi kiến nghị xử lý văn bản là một yêu cầu thực tiễn cần được kiểm chứng, một vướng mắc cần được tháo gỡ hoặc một không gian phát triển cần được mở ra.

Trên cơ sở định hướng dài hạn về hoàn thiện pháp luật và kết quả tổng rà soát để cấu trúc lại hệ thống pháp luật, chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật năm 2027 của ngành Công Thương sẽ được xây dựng bám sát hai nội dung này.

Chính vì vậy, Hội nghị là diễn đàn để những người xây dựng chính sách, người trực tiếp thi hành pháp luật và các chủ thể chịu tác động của pháp luật cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện vấn đề và đề xuất cách làm tốt hơn.

Bộ Công Thương mong muốn các Sở Công Thương, các hiệp hội, doanh nghiệp và chuyên gia tích cực đóng góp ý kiến, tiếp tục đồng hành, phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng mắc và tham gia từ sớm vào quá trình xây dựng chính sách, để các quy định được ban hành vừa đúng pháp luật, vừa sát thực tiễn, dễ thực hiện và có hiệu quả.

“Mỗi ý kiến xác đáng đều là nguồn thông tin quan trọng để hoàn thiện thể chế ngành Công Thương”, ông Ngô Đức Minh nhấn mạnh.

Bà Phạm Mai Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương trình bày dẫn đề về Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương năm 2027

Tại Hội nghị, bà Phạm Mai Hoa - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương trình bày dẫn đề về Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương năm 2027.

Ông Trần Phương - Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công Thương trình bày dự kiến kế hoạch và nội dung chính sách lớn của Luật Địa chất và Khoáng sản

Ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

Hội nghị cũng dành thời gian thông tin về các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, điện lực. Trong đó, ông Trần Phương - Phó Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Công Thương trình bày dự kiến kế hoạch và nội dung chính sách lớn của Luật Địa chất và Khoáng sản; ông Nguyễn Thế Hữu - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và dự kiến kế hoạch, những nội dung cơ bản của các văn bản quy định chi tiết Luật Điện lực.

Lãnh đạo Vụ Pháp chế điều phối phiên thảo luận

Trong khuôn khổ Hội nghị, phiên thảo luận do lãnh đạo Vụ Pháp chế điều phối với sự tham dự của đại diện Cục Điện lực, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Công nghiệp, Sở Công Thương Bắc Ninh, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia.

Các diễn giả và đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và thương mại nhằm bảo đảm tự chủ chiến lược và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong tình hình mới. Đồng thời, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, đóng góp ý kiến đối với các nhiệm vụ xây dựng pháp luật năm 2027 và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế ngành Công Thương.

Bộ Công Thương kỳ vọng tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan xây dựng pháp luật với các đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện và các đối tượng chịu sự tác động của pháp luật; tiếp nhận những thông tin, kinh nghiệm và đề xuất từ thực tiễn để hoàn thiện chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Bộ Công Thương năm 2027, các nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ 2027 - 2030 và triển khai Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thông qua Hội nghị, Bộ Công Thương kỳ vọng tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan xây dựng pháp luật với các đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện và các đối tượng chịu sự tác động của pháp luật; tiếp nhận những thông tin, kinh nghiệm và đề xuất từ thực tiễn để hoàn thiện chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Bộ Công Thương năm 2027, các nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ 2027 - 2030 và triển khai Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành Công Thương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế, xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật ngành Công Thương, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.