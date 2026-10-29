Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2025 - 2026

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Công đoàn Công Thương Việt Nam, các trường đại học và cao đẳng trực thuộc Bộ. Ngoài ra, các cục, vụ cùng các viện nghiên cứu trực thuộc cũng tham dự, góp phần trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát triển đào tạo trong thời gian tới.

Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2025 - 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Đào tạo, bồi dưỡng gắn với yêu cầu phát triển ngành Công Thương

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương cho biết, năm 2026 là năm có nhiều thay đổi quan trọng trong công tác tổ chức bộ máy, quản lý và phát triển hệ thống các cơ sở đào tạo, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương.

Theo ông Nguyễn Quang Hồng, hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được, nhìn nhận những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời trao đổi về các yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và viện nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp, gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ phát triển của ngành.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm 2026 được triển khai theo nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, tập trung vào quản lý nhà nước, xây dựng pháp luật, nghiệp vụ chuyên ngành, kỹ năng công vụ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Tổng kinh phí được giao cho công tác này là 7,230 tỷ đồng.

Trong sáu tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã tổ chức 18 lớp bồi dưỡng về chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho công chức, viên chức thuộc 22 đơn vị, với trên 1.000 lượt học viên tham gia. Nội dung bồi dưỡng từng bước gắn với ứng dụng công nghệ trong thực thi nhiệm vụ.

Cùng với đó, Bộ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thương vụ cho gần 30 học viên; ba hội nghị tập huấn về công tác cán bộ, văn thư, lưu trữ và xây dựng pháp luật; hai lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác Đảng. Sáu chương trình, tài liệu bồi dưỡng được ban hành mới, trong khi sáu chương trình, tài liệu khác tiếp tục được xây dựng, trong đó có các nội dung về chuỗi cung ứng, phòng vệ thương mại và xúc tiến thương mại.

Ông Nguyễn Quang Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối với hệ thống cơ sở đào tạo trực thuộc, các trường tiếp tục duy trì quy mô trên 260 nghìn người học, cung cấp nhân lực cho nhiều lĩnh vực thuộc công nghiệp, năng lượng, thương mại và dịch vụ. Trong đó, các trường đại học tập trung đào tạo nhân lực trình độ cao; các trường cao đẳng cung ứng đội ngũ kỹ thuật viên, nhân lực thực hành và tổ chức đào tạo lại cho người lao động.

Toàn hệ thống hiện có 8.895 viên chức, trong đó 7.852 giảng viên, giáo viên cơ hữu, với 2.130 tiến sĩ và 5.010 thạc sĩ. Năm 2026, các trường tuyển mới 244 giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Về bảo đảm chất lượng, 7/9 cơ sở giáo dục đại học được báo cáo đáp ứng Chuẩn cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng tiếp tục rà soát, hoàn thiện điều kiện theo Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hoạt động hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp tiếp tục được duy trì. Các cơ sở đào tạo có quan hệ hợp tác với khoảng 5.295 doanh nghiệp, hiệp hội và cơ quan. Trong năm 2025, khoảng 47,6 nghìn lượt người học tham gia thực tập, thực hành; giai đoạn 2025 - 2026, trên 700 chương trình, ngành hoặc môn học có sự tham gia xây dựng, góp ý của doanh nghiệp.

Trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, giai đoạn 2023 - 2025, có 303 sản phẩm khoa học và công nghệ của các trường được ứng dụng hoặc chuyển giao. Riêng năm 2026, tính đến thời điểm tổng hợp, các trường có 112 nhiệm vụ, hợp đồng khoa học và công nghệ với cơ quan, doanh nghiệp bên ngoài; đồng thời tổ chức 198 lớp, chương trình đào tạo lại, bồi dưỡng với khoảng 10,4 nghìn lượt người tham gia.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Vụ Tổ chức cán bộ đề xuất năm 2027 tiếp tục gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu sử dụng nhân lực của ngành; nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu; đổi mới bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; đồng thời tăng cường phối hợp, huy động nguồn lực giữa các đơn vị.

Tăng liên kết viện - trường - doanh nghiệp, phát triển nhân lực chất lượng cao

Tại hội nghị, PGS. TS Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Kỹ thuật điện, Trường Đại học Điện lực, chia sẻ về công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ bảo đảm an ninh năng lượng và chuyển dịch năng lượng bền vững. Theo đại diện nhà trường, việc nâng cao hiệu quả đào tạo cần gắn kế hoạch nhân lực với quá trình chuẩn bị và triển khai các chương trình, dự án năng lượng.

PGS, TS. Vũ Thị Thu Nga, Trưởng khoa Kỹ thuật điện, Trường Đại học Điện lực phát biểu tại hội nghị.

Trường Đại học Điện lực kiến nghị các chủ đầu tư xác định sớm nhu cầu nhân lực, nhất là những vị trí cần thời gian chuẩn bị dài, đồng thời phối hợp với cơ sở đào tạo. Cơ quan quản lý cần tổ chức cơ chế cập nhật nhu cầu theo nghề, giai đoạn và địa bàn trên nền dữ liệu thống nhất. Kế hoạch nhân lực không chỉ bao gồm đội ngũ kỹ thuật mà còn cần tính đến nhân lực quản lý, an toàn, nghiên cứu, đào tạo và chuỗi cung ứng.

Một nội dung khác được nhà trường đề xuất là phát triển mạng lưới đào tạo theo năng lực thực tế của từng thành viên, thúc đẩy chia sẻ hạ tầng và phân công nhiệm vụ phù hợp với thế mạnh của mỗi cơ sở. Với những lĩnh vực có yêu cầu an toàn đặc thù, việc đánh giá năng lực và điều kiện thực hành cần được đặt lên hàng đầu.

Đại diện Trường Đại học Điện lực cũng kiến nghị hoàn thiện cơ chế đồng đầu tư và đặt hàng đào tạo có trách nhiệm, quan tâm kinh phí phát triển giảng viên, tổ chức thực hành tại doanh nghiệp, xây dựng mô phỏng và học liệu. Trong các thỏa thuận công nghệ, cần chú trọng nội dung đào tạo, quyền sử dụng tài liệu, hướng dẫn thực hành và chuyển giao năng lực theo quy định.

Đối với người lao động, nhà trường cho rằng đào tạo lại và cơ hội việc làm cần được xem là một bộ phận của chính sách chuyển dịch năng lượng. Các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo cần phối hợp xác định nhóm lao động chịu ảnh hưởng, kỹ năng có thể chuyển đổi và công việc có thể tiếp nhận, đồng thời tạo điều kiện để phụ nữ, người học ở vùng khó khăn và lao động đang làm việc tiếp cận các chương trình phù hợp.

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí, chia sẻ về việc hợp tác viện - trường - doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và làm chủ công nghệ chiến lược.

Theo đó, để nâng cao hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp, Viện Nghiên cứu Cơ khí kiến nghị Bộ Công Thương thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, các dự án cụ thể; xây dựng chương trình phát triển nhân lực chất lượng cao cho những lĩnh vực công nghệ chiến lược; tăng cường đặt hàng nghiên cứu gắn với đào tạo sau đại học; hỗ trợ đầu tư trang thiết bị nghiên cứu và phòng thí nghiệm hiện đại.

Đối với các cơ sở đào tạo, Viện đề xuất đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp, tăng thời lượng thực hành, thực tập tại viện nghiên cứu và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường đồng hướng dẫn luận án, luận văn với sự tham gia của chuyên gia. Chương trình đào tạo cần gắn với vị trí việc làm, đưa bài toán thực tế vào học phần, luận văn và hoạt động thực tập để người học có thêm kiến thức, kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp.

Trong các lĩnh vực ưu tiên, Viện Nghiên cứu Cơ khí đề xuất phối hợp với nhà trường và doanh nghiệp xác định nhiệm vụ chung, tổ chức nghiên cứu, giải mã, làm chủ công nghệ và phát triển sản phẩm công nghiệp chiến lược. Những hướng nghiên cứu được đề cập gồm tự động hóa, robot công nghiệp, logistics thông minh, dây chuyền hàn thân vỏ ô tô công suất đến 36 xe/giờ, thiết bị khai thác bô xít, sản xuất alumin và điện phân nhôm, công nghệ chiết tách, tinh luyện gali và vật liệu giá trị cao từ chuỗi alumin. Riêng với gali, Viện đề xuất khảo sát, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả kinh tế trước khi triển khai thương mại.

Về phía doanh nghiệp, Viện kiến nghị chủ động tham gia đặt hàng nghiên cứu và đào tạo, tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên thực tập, đồng hành cùng các viện nghiên cứu và trường đại học trong phát triển công nghệ và nguồn nhân lực.

Theo định hướng nhiệm vụ năm 2027, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thúc đẩy phối hợp giữa các đơn vị, hoàn thiện cơ chế huy động và sử dụng nguồn lực đào tạo, nghiên cứu; tăng cường đặt hàng các trường, viện giải quyết những vấn đề thực tiễn của ngành. Mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ mục tiêu, sản phẩm, tiến độ, đơn vị sử dụng và khả năng ứng dụng, qua đó gắn hoạt động đào tạo, nghiên cứu với yêu cầu phát triển của ngành Công Thương.