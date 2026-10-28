Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2026

Hội nghị diễn ra từ 14h30 đến 17h00, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì. Dự kiến tham dự Hội nghị có đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương; các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong bối cảnh ngành Công Thương đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, công tác đào tạo, bồi dưỡng không chỉ hướng tới nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mà còn gắn với đổi mới hoạt động của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác với doanh nghiệp. Đây là những nội dung trọng tâm được đề cập trong báo cáo tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2026, định hướng đến năm 2030 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 do Vụ Tổ chức cán bộ trình bày tại Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng giai đoạn 2021–2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2030 của Bộ Công Thương, tổ chức ngày 01/12/2025 tại Hà Nội.

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng bền vững và làm chủ công nghệ chiến lược là những vấn đề đáng chú ý sẽ được trao đổi tại Hội nghị. Theo đó, Trường Đại học Điện lực sẽ chia sẻ về đào tạo nhân lực trong lĩnh vực năng lượng, trong khi Viện Nghiên cứu Cơ khí tập trung vào mô hình hợp tác viện – trường – doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nghiên cứu và làm chủ công nghệ chiến lược.

Về định hướng công tác đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới, Hội nghị sẽ nghe ý kiến của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển giáo dục và đào tạo, cùng phát biểu chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng.

Bên cạnh các nội dung chuyên môn, Hội nghị cũng là dịp để Bộ Công Thương ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân thông qua việc trao Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Kỷ niệm chương.