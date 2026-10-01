Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2026

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Sau 9 tháng năm 2026, hoạt động sản xuất, thương mại và năng lượng nhìn chung duy trì xu hướng tích cực, song mức độ phục hồi và chất lượng tăng trưởng giữa các lĩnh vực còn phân hóa, đồng thời xuất hiện một số rủi ro cơ cấu cần được quản trị chủ động trong những tháng cuối năm. Cụ thể, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng hai con số và cơ bản bám sát kịch bản. Dự kiến IIP 9 tháng tăng 12,1-12,2%. Thị trường trong nước tiếp tục là điểm tựa của tăng trưởng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng khoảng 13,1-13,6%. Xuất khẩu tăng mạnh 24,0%, tiếp tục là động lực nổi bật, nhưng chất lượng tăng trưởng chưa đồng đều. Cán cân thương mại nhập siêu 21,83 tỷ USD. Điện và năng lượng cơ bản được bảo đảm, nhưng tiến độ bổ sung công suất nguồn vẫn là điểm cần lưu ý. Bên cạnh đó, thương mại điện tử tiếp tục phát triển nhưng chưa đồng đều; tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử đạt 68%, vượt mục tiêu, trong khi quy mô thị trường B2C mới chưa đạt mục tiêu. Trong những tháng cuối năm, để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, Bộ Công Thương ưu tiên tập trung các nhóm giải pháp: ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho chế biến, chế tạo, đơn hàng, nguyên liệu và các dự án có khả năng tạo thêm sản lượng ngay trong năm; đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm; xây dựng phương án cung ứng điện theo các kịch bản phụ tải; bảo đảm nhiên liệu và dự trữ. Cùng với đó, tiếp tục khai thác hiệu quả các FTA, đa dạng hóa thị trường và tăng cường cảnh báo sớm về thuế quan, phòng vệ thương mại, xuất xứ, tiêu chuẩn xanh và truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nâng chất lượng, thương hiệu và khả năng tiếp cận thị trường. Đối với thị trường trong nước, tiếp tục triển khai các chương trình kích cầu, kết nối cung - cầu, khuyến mại tập trung và phát triển hệ thống phân phối và đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử.