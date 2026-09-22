Bộ Công Thương tổ chức hội nghị bàn giải pháp giảm chi phí logistics, thúc đẩy xuất khẩu
Sáng 22/9, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Trao đổi giải pháp giảm chi phí logistics nhằm thúc đẩy xuất khẩu.
Hội nghị tạo diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng logistics, nhằm nhận diện những điểm nghẽn đang làm gia tăng chi phí, từ đó tìm giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy xuất khẩu.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/bo-cong-thuong-to-chuc-hoi-nghi-ban-giai-phap-giam-chi-phi-logistics-thuc-day-xuat-khau-474114.media