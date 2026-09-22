Bộ Công Thương tổ chức hội nghị bàn giải pháp giảm chi phí logistics, thúc đẩy xuất khẩu

Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng vọt lên 7%/năm, cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với phiên cuối tuần trước. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước liên tục sử dụng các công cụ điều tiết, trong đó có bơm vốn qua kênh cầm cố và hoán đổi ngoại tệ để hỗ trợ thanh khoản hệ thống.