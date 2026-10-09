Bộ Công Thương tổ chức góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí

Hội thảo diễn ra vào sáng ngày 9/10 tại TP Hồ Chí Minh, với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Sở Công Thương TP HCM và tỉnh Cà Mau, PETROVIETNAM, Hội Dầu khí Việt Nam cùng các nhà thầu, doanh nghiệp dầu khí trong nước và quốc tế.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 và Quyết định số 1852/QĐ-TTg ngày 25/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phân công xây dựng văn bản quy định chi tiết và kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí.

Ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương), phát biểu khai mạc hội thảo xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nhiều nội dung liên quan đến điều tra cơ bản về dầu khí, lựa chọn nhà thầu, hợp đồng dầu khí, trình tự, thủ tục triển khai hoạt động dầu khí, phát triển mỏ, cơ chế ưu đãi và khai thác tận thu. Bên cạnh đó là các quy định về giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ các-bon (CCS), dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao và phát triển công trình năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí.

So với Nghị định số 45/2023/NĐ-CP, dự thảo kế thừa các quy định hiện hành, đồng thời bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung nhằm cụ thể hóa Luật Dầu khí năm 2026. Đáng chú ý là việc quy định cụ thể trách nhiệm, trình tự, thủ tục để PETROVIETNAM thực hiện thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và chấp thuận các nội dung liên quan đến hoạt động dầu khí; chuẩn hóa thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ triển khai Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 và Quyết định số 1852/QĐ-TTg ngày 25/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về phân công xây dựng văn bản quy định chi tiết và kế hoạch triển khai thi hành Luật Dầu khí.

Dự thảo cũng bổ sung, cụ thể hóa cơ chế áp dụng công nghệ nâng cao hệ số thu hồi dầu; cho phép doanh nghiệp 100% vốn của PETROVIETNAM do Tập đoàn chỉ định được tiếp quản, thực hiện dự án khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí. Các quy định mới về CCS, dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao và công trình năng lượng ngoài khơi gắn với hoạt động dầu khí cũng được xây dựng nhằm cụ thể hóa những nội dung tương ứng của Luật Dầu khí năm 2026.

Ông Trần Thanh Tùng, Quyền Cục trưởng Cục Năng lượng - Dầu khí (Bộ Công Thương) nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026 bảo đảm đầy đủ, sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Trên cơ sở đó, ông đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp chủ động rà soát dự thảo, tập trung góp ý những quy định còn thiếu, chưa rõ hoặc chưa phù hợp với thực tế hoạt động dầu khí; đồng thời nêu cụ thể những vướng mắc và đề xuất phương án điều chỉnh để cơ quan soạn thảo nghiên cứu, hoàn thiện Nghị định.

Các đại biểu tham dự Hội thảo góp ý xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi về trình tự, thủ tục và điều kiện áp dụng các quy định của Luật Dầu khí năm 2026, nhất là trong phê duyệt chương trình thăm dò, chương trình công tác và ngân sách, điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ, xác định đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, cũng như thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí. Các ý kiến hướng đến việc làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và cách thức thực hiện, bảo đảm các quy định hướng dẫn thống nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động dầu khí.

Đại diện các nhà thầu Jadestone Energy, JVPC và PETRONAS trao đổi, góp ý đối với các quy định về quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng dầu khí, thu hồi chi phí và phân chia lợi ích từ hoạt động CCS, cũng như điều chỉnh kế hoạch phát triển mỏ khi chi phí đầu tư biến động.

Từ kinh nghiệm triển khai dự án tại Việt Nam, đại diện các nhà thầu dầu khí quốc tế như Jadestone Energy, JVPC, PETRONAS, SOCO, Murphy Oil, Perenco... đã đưa ra nhiều tình huống cụ thể để làm rõ tính khả thi của dự thảo. Trong đó có những vướng mắc về thủ tục duy trì, điều chỉnh hoạt động văn phòng điều hành; cách xác định thời điểm và phạm vi thu hồi chi phí; xử lý biến động tổng mức đầu tư đối với các dự án quy mô nhỏ; cũng như sự khác biệt trong cách hiểu, áp dụng các quy định về kế toán, kiểm toán và quản lý hợp đồng dầu khí. Những vấn đề này cho thấy yêu cầu hướng dẫn cụ thể, minh bạch để nhà thầu chủ động triển khai công việc, hạn chế phát sinh thủ tục và cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.

Đại diện các nhà thầu SOCO, Murphy Oil và Perenco góp ý đối với các quy định liên quan đến cơ chế ưu đãi đối với mỏ cận biên, thủ tục hoạt động của văn phòng điều hành, chương trình thăm dò bổ sung và quản lý hợp đồng dầu khí.

Trao đổi bên lề hội thảo, theo đại diện Murphy Oil, các nhà thầu và người điều hành dầu khí kỳ vọng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dầu khí năm 2026 sẽ cụ thể hóa các quy trình, thủ tục đã được đơn giản hóa trong Luật, tạo thuận lợi cho quá trình triển khai dự án. Đồng thời, Nghị định cần có những quy định rõ ràng về cơ chế giải quyết các vướng mắc, đáp ứng những yêu cầu phát sinh của nhà đầu tư và người điều hành trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đại diện Bộ Công Thương và PETROVIETNAM trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận các kiến nghị cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trong dự thảo Nghị định và các hướng dẫn liên quan. Việc tiếp thu ý kiến từ các cơ quan quản lý và cộng đồng nhà thầu góp phần xây dựng hệ thống quy định hướng dẫn đồng bộ, khả thi, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư và triển khai các dự án dầu khí tại Việt Nam./.