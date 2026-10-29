Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng Việt Nam năm 2026

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 3035/QĐ-BCT của Bộ Công Thương. Vào ngày 10/11/2026, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng Việt Nam năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, TP. Hà Nội.

Diễn đàn có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng; các chuyên gia, nhà khoa học; đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Diễn đàn An ninh năng lượng Việt Nam năm 2026 hướng tới thúc đẩy đối thoại chính sách, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đây là kỳ đầu của Diễn đàn thường niên, gắn với mốc một năm thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW. Diễn đàn có nội dung chính gồm: Công bố Báo cáo An ninh năng lượng quốc gia Việt Nam 2026 và ra mắt Chuyên trang An ninh năng lượng; đối thoại giữa cơ quan quản lý với lãnh đạo các tập đoàn năng lượng; thảo luận chuyên đề để hình thành bộ khuyến nghị chính sách.

Mục tiêu chung là xây dựng Diễn đàn trở thành diễn đàn chính sách cấp quốc gia có uy tín về an ninh năng lượng, tạo không gian trao đổi, đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW trên cơ sở dữ liệu thống nhất; tổng kết thực tiễn, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp, khuyến nghị chính sách gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Qua đó, từng bước khẳng định vai trò của Diễn đàn là sự kiện thường niên có uy tín, sức lan tỏa trong nước và khu vực.

Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là nền tảng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Diễn đàn do Bộ Công Thương chủ trì, Báo Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng nội dung, kịch bản chương trình, điều phối công tác tổ chức và triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Diễn đàn. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức liên quan nhằm bảo đảm Diễn đàn được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kế hoạch hành động tại Quyết định số 3035/QĐ-BCT, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn An ninh năng lượng Việt Nam năm 2026. Với chủ đề “Năng lượng tự chủ - Nền tảng cho kỷ nguyên tăng trưởng”, diễn đàn diễn ra vào ngày 10/11/2026 nhằm thảo luận các giải pháp chiến lược thúc đẩy tự chủ, bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển đất nước.