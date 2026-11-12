Bộ Công Thương thuộc nhóm 8 bộ, cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao

Trước phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Bộ Tài chính có Báo cáo số 905/BC-BTC ngày 02/11/2026 gửi các vị đại biểu Quốc hội. Báo cáo được lập theo yêu cầu của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tại Văn bản số 1642/UBDNGS16 ngày 24/10/2026. Nhóm vấn đề đầu tiên trong báo cáo là công tác phân bổ, quản lý, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Bộ Công Thương giải ngân đầu tư công đạt 93,62 điểm

Theo Bộ Tài chính, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cả nước có 8 bộ, cơ quan Trung ương cùng 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung. 8 đầu mối Trung ương được nêu tên gồm Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Như vậy, trong danh sách này chỉ có 3 bộ cao hơn mức bình quân chung là Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Ở chiều ngược lại, báo cáo cho biết còn 25 bộ, cơ quan Trung ương cùng 18 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước, trong đó 2 bộ, cơ quan Trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 15% và chưa giải ngân.

Lũy kế đến hết ngày 31/10/2026, cả nước giải ngân 708.567,4 tỷ đồng, đạt 74,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng vốn ngân sách Trung ương đạt 59,6%, thấp hơn đáng kể so với vốn ngân sách địa phương ở mức 81%.

Bộ Công Thương giải ngân đầu tư công đạt 93,62 điểm trên thang 100 điểm.

Theo Báo cáo số 908/BC-BTC ngày 03/11/2026 của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026, được Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đăng ngày 03/11/2026, Bộ Tài chính chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của từng bộ, cơ quan Trung ương, địa phương theo thang tối đa 100 điểm. Bộ Công Thương đạt 93,62 điểm, thuộc 7 bộ, cơ quan Trung ương được xếp loại giải ngân rất tốt. Cả nước có 13 địa phương cũng xếp loại này.

Sau nhóm này, 15 bộ, cơ quan Trung ương được xếp loại giải ngân tốt, trong đó 9 đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên nhưng tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung cả nước. Có 7 bộ, cơ quan Trung ương ở mức trung bình, 4 bộ, cơ quan Trung ương bị xếp loại giải ngân chưa tốt với số điểm từ 38,47 đến 50,32.

Giải ngân cả nước cao hơn cùng kỳ 217.524,1 tỷ đồng

Năm 2026, Quốc hội, Chính phủ quyết định kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước là 1.105.823,4 tỷ đồng. Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương 955.867,4 tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2026, phần vốn đã phân bổ chi tiết cho từng nhiệm vụ, dự án đạt 99,2% kế hoạch Thủ tướng giao.

Theo Bộ Tài chính, so với cùng kỳ năm 2025, kết quả giải ngân cao hơn 19,7% về tỷ lệ, cao hơn 217.524,1 tỷ đồng về số tuyệt đối. Báo cáo nêu Chính phủ xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là động lực quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Theo Báo cáo số 908/BC-BTC, đến hết tháng 10/2026, nếu không tính 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tương đương 30.675,4 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân là 76,6% trên 925.192 tỷ đồng. Ngày 09/11/2026, khi thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội báo cáo giải trình, tiếp thu về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu số cập nhật là 75,4%, khoảng 720,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 229,4 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Báo cáo này cho thấy, tiến độ giải ngân chưa đồng đều giữa các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương. Số vốn chưa phân bổ chi tiết của năm 2026 còn khoảng 136,2 nghìn tỷ đồng. Đến hết ngày 31/10/2026, số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi khoảng 240 nghìn tỷ đồng, chiếm 34% tổng số vốn đã giải ngân, khiến kết quả giải ngân chưa phản ánh đầy đủ tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư.

Các dự án giao thông trọng điểm giải ngân 121.486,8 tỷ đồng, đạt 66,8% kế hoạch vốn đã phân bổ, thấp hơn bình quân chung cả nước. Có 24 dự án, dự án thành phần giải ngân dưới 40%.

Bộ Công Thương được giao điều phối nguồn vật liệu xây dựng

Ngoài kết quả giải ngân, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động tháo gỡ khó khăn về nguồn cung, giá vật liệu xây dựng cho các công trình, nhất là dự án giao thông trọng điểm.

Trong đó, Bộ Công Thương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 10744/VPCP-CN ngày 21/10/2026 của Văn phòng Chính phủ rà soát, đánh giá số lượng, trữ lượng thực tế các mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố; quyết định việc điều phối, hỗ trợ nguồn vật liệu giữa các địa phương để phục vụ công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quyết liệt các giải pháp theo Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 của Chính phủ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo kiên quyết cắt giảm, điều chuyển kế hoạch trung hạn của các bộ, cơ quan, địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 95% kế hoạch vốn hằng năm, chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư sau ngày 31/10/2026.