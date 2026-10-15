Bộ Công Thương thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Pháp

Ngày 13/10, tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái đã có buổi làm việc với Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) cùng đại diện các tập đoàn Pháp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và phát triển hạ tầng, thực phẩm - đồ uống và dịch vụ. Buổi làm việc có sự tham dự của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret và Lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, Cục Điện lực và Cục Công nghiệp.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái chào mừng Đại sứ Pháp, MEDEF International và các doanh nghiệp Pháp đến làm việc với Bộ Công Thương; đồng thời đánh giá cao vai trò của MEDEF International trong kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đối thoại và mở rộng các cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thứ trưởng nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục phát huy thế mạnh, bổ trợ lẫn nhau và đưa hợp tác song phương phát triển sâu rộng, thực chất hơn.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng cho rằng, trên cơ sở những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, hai bên cần tăng cường phối hợp để cụ thể những chương trình, hoạt động hợp tác thiết thực. Trong đó, cần phát huy vai trò cầu nối của Đại sứ quán Pháp và MEDEF International trong việc tăng cường trao đổi thông tin, kết nối cơ quan quản lý với doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tìm hiểu môi trường kinh doanh và nhận diện các cơ hội hợp tác phù hợp với nhu cầu, định hướng phát triển của mỗi bên.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian qua có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Pháp, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, công nghiệp và năng lượng. Bộ Công Thương mong muốn cùng các đối tác Pháp tiếp tục thúc đẩy những nội dung hợp tác đã được hai bên trao đổi, đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tăng cường hiện diện, mở rộng kết nối và nghiên cứu các cơ hội hợp tác dài hạn tại thị trường của nhau.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret cùng đại diện MEDEF International và các doanh nghiệp Pháp tại buổi làm việc.

Về phía Pháp, Đại sứ Didier Le Bret và đại diện MEDEF International khẳng định sự quan tâm của Pháp đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác trong thời gian tới. Các doanh nghiệp Pháp cũng giới thiệu khái quát về hoạt động và lĩnh vực quan tâm tại Việt Nam, thể hiện mong muốn tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi, tăng cường phối hợp giữa Bộ Công Thương, Đại sứ quán Pháp, MEDEF International và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, qua đó thúc đẩy triển khai các kết quả hợp tác đã đạt được, khai thác tốt hơn tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, đóng góp thiết thực vào việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.