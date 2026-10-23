Bộ Công Thương thúc đẩy hoàn thiện chính sách, hỗ trợ phát triển công nghiệp khu vực phía Nam

Tại Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026, diễn ra sáng 22/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), đã thông tin về tình hình xây dựng chính sách và triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển công nghiệp, trong đó nhấn mạnh định hướng phối hợp với địa phương thúc đẩy công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế tạo.

Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển công nghiệp

Trao đổi tại hội nghị, bà Đỗ Thị Minh Trâm cho biết, trong các tham luận của lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, một nội dung được đề cập là đề nghị Bộ Công Thương quan tâm hỗ trợ địa phương hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển công nghiệp. Trong đó, trọng tâm đối với khu vực phía Nam là phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với vùng nguyên liệu.

Bà Đỗ Thị Minh Trâm - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại Hội nghị

Thông tin về công tác xây dựng chính sách, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết, Bộ Công Thương được giao trình Luật Công nghiệp trọng điểm. Theo bà Trâm, tại Nghị quyết số 82 năm 2026 của Chính phủ, chính sách của Luật Công nghiệp trọng điểm đã được thông qua.

Ngày 1/6/2026, hồ sơ dự án luật được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương và Cổng thông tin điện tử về văn bản quy phạm pháp luật quốc gia để lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Bộ Công Thương đồng thời tổ chức hai hội thảo khoa học tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng nhằm lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu tác động của dự án luật.

Về tiến độ xây dựng, bà Trâm cho biết, đến thời điểm diễn ra hội nghị, dự án Luật Công nghiệp trọng điểm đã được trình báo cáo Chính phủ và đang được Bộ Tư pháp thẩm định.

Những thông tin này được bà Trâm chia sẻ trong bối cảnh các địa phương khu vực phía Nam đề xuất hỗ trợ hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, nhất là đối với công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với vùng nguyên liệu.

Triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và khuyến công

Bên cạnh công tác xây dựng chính sách, bà Đỗ Thị Minh Trâm cho biết, Cục Công nghiệp được Bộ Công Thương giao triển khai hai chương trình là Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và Chương trình khuyến công quốc gia.

Đối với công nghiệp hỗ trợ, Nghị định số 111/2015/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 225/2025/NĐ-CP, đã có các quy định liên quan đến nguyên tắc xác định, danh mục tiêu chuẩn, công đoạn sản xuất, chế tạo thực chất và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 sáng 22/10/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đáng chú ý, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 25/5/2026. Theo bà Trâm, Bộ Công Thương đang trình Chính phủ xem xét thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-TTg ngày 3/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Đối với Chương trình khuyến công quốc gia, bà Trâm thông tin chương trình đã được sửa đổi thông qua Nghị định số 235/2025/NĐ-CP.

Việc triển khai đồng thời hai chương trình công nghiệp hỗ trợ và khuyến công quốc gia là cơ sở để Bộ Công Thương phối hợp với các địa phương hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới máy móc, thiết bị, từng bước nâng cao năng lực sản xuất.

Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị

Nhấn mạnh định hướng phối hợp với các địa phương, bà Đỗ Thị Minh Trâm cho biết, thông qua Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và Chương trình khuyến công quốc gia, Bộ Công Thương sẽ tích cực phối hợp hỗ trợ các địa phương về đổi mới máy móc, thiết bị, tạo điều kiện để doanh nghiệp sử dụng máy móc tiên tiến, đồng bộ.

Theo bà Trâm, mục tiêu của hoạt động hỗ trợ này là giúp doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường trong nước và hướng đến thị trường xuất khẩu.

Đây cũng là nội dung gắn với đề xuất của các địa phương tại hội nghị về việc tăng cường hỗ trợ phát triển công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ gắn với vùng nguyên liệu.

Hội nghị ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần thứ XII - năm 2026 tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, thảo luận giải pháp hoàn thành kế hoạch năm và thống nhất chương trình phối hợp năm 2027.

Khẳng định tinh thần phối hợp trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp nhấn mạnh: “Cục Công nghiệp cũng sẵn sàng đồng hành cùng với tất cả các địa phương trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất công nghiệp chế biến cũng như công nghiệp chế tạo”.

Thông qua các chương trình và hoạt động hỗ trợ nêu trên, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị và mở rộng khả năng tham gia các chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế.