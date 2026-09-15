Bộ Công Thương thúc đẩy đào tạo nhân lực theo 'đặt hàng' của doanh nghiệp

Liên kết doanh nghiệp – cơ sở đào tạo được kỳ vọng giúp nguồn nhân lực theo sát hơn yêu cầu chuyển đổi số, AI, tự động hóa và chuyển đổi xanh. Ảnh minh họa.

Bộ Công Thương vừa triển khai Công văn số 7284/BCT-TCCB, thực hiện Quyết định số 1685/QĐ-TTg ngày 30/8/2026 về nâng cao năng suất lao động quốc gia gắn với phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại, hiệu quả.

Một trong những định hướng đáng chú ý là tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ sở đào tạo, qua đó giúp chương trình đào tạo sát hơn với nhu cầu sử dụng lao động.

Các cơ sở đào tạo được định hướng phối hợp với doanh nghiệp xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo theo nhu cầu thực tế và theo “đặt hàng” của doanh nghiệp.

Nội dung đào tạo cũng phải thích ứng với những thay đổi của sản xuất. Ngoài kỹ năng nghề chuyên môn, việc phát triển kỹ năng số, trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng xanh và khả năng thích ứng với tự động hóa được chú trọng nhằm đáp ứng quá trình chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và chuyển đổi xanh.

Với doanh nghiệp, mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế có thể góp phần thu hẹp khoảng cách giữa kỹ năng người lao động được đào tạo và yêu cầu tại nơi làm việc, qua đó giảm chi phí đào tạo lại và nâng cao năng suất.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cũng được đặt vào vai trò chủ động hơn: không chỉ tiếp nhận lao động sau đào tạo mà tham gia xác định kỹ năng cần thiết, đặt hàng nhân lực và phối hợp đào tạo.