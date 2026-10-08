Bộ Công Thương thông tin về việc xử lý cơ sở nhà đất dôi dư và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Khẩn trương xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau kết luận thanh tra

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến vấn đề xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy và kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Họp báo thường kỳ Quý III/2026 Bộ Công Thương diễn ra chiều 07/10/2026, ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương cho biết, ngay sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch triển khai, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị liên quan nhằm khắc phục tồn tại, thực hiện việc sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà đất theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương làm rõ tiến độ bàn giao, xử lý 8 cơ sở nhà đất dôi dư sau kết luận của Thanh tra Chính phủ

Về thực tiễn triển khai, đối với 08 cơ sở nhà đất dôi dư, Bộ đã hoàn thành bàn giao cơ sở số 132 Nguyễn Chí Thanh (TP. Đà Nẵng) cho UBND TP. Đà Nẵng. Đối với 07 cơ sở còn lại, Bộ đã có văn bản gửi các địa phương liên quan và hiện đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan để hoàn thiện thủ tục xử lý theo đúng quy định. Về tiến độ, Bộ phấn đấu hoàn thành trong năm 2026 để đảm bảo đúng quy định và sử dụng hiệu quả nhất tài sản công.

Đẩy mạnh công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Thông tin về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đại diện Văn phòng Bộ Công Thương cho biết, công tác này luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc và đúng quy định từ lãnh đạo Bộ. Sau khi Thanh tra Bộ chuyển về Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Bộ đã được giao nhiệm vụ tham mưu và làm đầu mối thường trực công tác tiếp công dân.

Để triển khai nhiệm vụ này, Văn phòng Bộ đã ban hành Quy chế tiếp công dân năm 2026, duy trì hoạt động của Phòng tiếp công dân tại trụ sở Bộ (số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, Hà Nội), đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai hình thức tiếp công dân trực tuyến theo quy định mới.

Đối với công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tất cả vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ Công Thương đã được xác minh và ban hành kết luận theo đúng quy định

Thống kê trong 9 tháng đầu năm 2016, Bộ Công Thương đã tiếp 34 lượt công dân với 59 người, liên quan đến 16 vụ việc thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như đền bù giải phóng mặt bằng, các dự án công trình điện gió... Đối với các vụ việc không thuộc thẩm quyền, Bộ đã chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan để xử lý; đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền, Bộ đã ghi nhận và thụ lý giải quyết theo đúng quy định.

Về công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, tất cả các vụ việc thuộc thẩm quyền của Bộ đều đã được xác minh và ban hành kết luận; các phản ánh, kiến nghị đủ điều kiện thụ lý đang được tập trung giải quyết theo đúng quy trình. Đối với đơn thư, vụ việc không thuộc thẩm quyền, Bộ Công Thương đã tiến hành phân loại, hướng dẫn công dân và chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.