Bộ Công Thương thông tin về thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

Khơi thông dư địa điện mặt trời mái nhà

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 3/10, trả lời câu hỏi của báo chí về chủ trương phát triển điện mặt trời mái nhà. Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, nhu cầu điện hằng năm tăng trưởng khoảng trên dưới 10% và tăng rất nhanh. Trong khi đó, các nguồn điện và hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu cần rất nhiều thời gian để triển khai.

“Điện mặt trời mái nhà có rất nhiều ưu thế. Thứ nhất là thời gian thi công rất ngắn; thứ hai là đáp ứng nhu cầu tại chỗ; và thứ ba là giảm áp lực đầu tư, xây dựng hệ thống truyền tải”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại họp báo.

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, hiện hành lang pháp lý đã tương đối đầy đủ, từ Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn có liên quan cũng như tại Quy hoạch điện VIII. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương và Chính phủ cũng rất quyết liệt trong việc thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà. Cụ thể, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, để thúc đẩy các giải pháp phát triển điện mặt trời mái nhà. Thứ nhất là phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; thứ hai là lắp đặt các hệ thống pin lưu trữ; và thứ ba, đối với các chỉ tiêu hằng năm, điện mặt trời mái nhà tại các công sở sẽ tăng 10% và điện mặt trời mái nhà tại các hộ dân cũng tăng 10%.

“Theo thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hiện nay công suất điện mặt trời mái nhà trên toàn quốc đã đạt hơn 11.000 MWp”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Tạo thuận lợi thu hút đầu tư nguồn và lưới điện

Cũng theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, trong Quy hoạch điện VIII và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, Bộ Công Thương cũng đã giao chỉ tiêu và phân bổ với từng tỉnh. Đồng thời đã tổ chức các hội nghị trực tuyến để phổ biến và yêu cầu UBND các tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

Trong đó có việc ban hành các chính sách hỗ trợ điện mặt trời mái nhà cho các hộ dân theo quy định tại Luật Điện lực. Theo Luật Điện lực, nội dung này do HĐND các tỉnh ban hành chính sách.

Quang cảnh họp báo.

“Hiện mới chỉ có khoảng 3 tỉnh ban hành, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đôn đốc các tỉnh, căn cứ điều kiện ngân sách của địa phương, ban hành các chính sách để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà”, Thứ trưởng thông tin.

Đối với phần câu hỏi về cơ chế, chính sách để bổ sung các nguồn điện trong giai đoạn tới, lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, để bổ sung các nguồn điện trong giai đoạn tới, trong thời gian qua, kết quả triển khai Quy hoạch điện VIII còn chậm và có một số nguồn điện nền rõ ràng khó có thể thực hiện được vào năm 2030.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Bộ Công Thương đang tập trung rà soát hai nội dung. Thứ nhất là về thể chế, đối với Luật Điện lực đã được xem xét sửa đổi Luật Điện lực ban hành năm 2024. Thứ hai là rà soát, điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để thay thế, cập nhật các nguồn điện chậm tiến độ theo các quy định của Quốc hội và Chính phủ.

“Đối với cơ chế, chính sách trong thời gian tới, Bộ Công Thương cho rằng, việc quan trọng nhất là thúc đẩy các dự án nguồn và lưới điện trong Quy hoạch điện VIII. Trách nhiệm thực hiện liên quan chủ yếu đến các địa phương, bởi trong quá trình phân cấp, phân quyền, các địa phương chịu trách nhiệm là cơ quan chủ quản đầu tư đối với các dự án nguồn và lưới điện tại địa phương”, Thứ trưởng Bộ Công Thương chỉ ra.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho hay, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương cũng sẽ trình Luật Điện lực sửa đổi vào kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI vào tháng 10 tới đây. “Tinh thần là tạo điều kiện tối đa, tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thu hút các nguồn lực để đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện”, lãnh đạo Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Thông tin về giải pháp để đáp ứng nhu cầu điện trong giai đoạn tới, theo Thứ trưởng, phải triển khai quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng điện khoảng 10%/năm, phục vụ phát triển kinh tế.