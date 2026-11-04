Bộ Công Thương thông tin về phản ứng của người dân với xăng E10 sau 5 tháng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Ngày 4/11, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, thị trường xăng dầu và hệ thống phân phối cơ bản ổn định sau 5 tháng triển khai xăng sinh học trên toàn quốc, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng theo lộ trình.

Phản ánh về xăng E10 giảm mạnh từ tháng 9

Theo ông Thái, Bộ Công Thương đã tiếp nhận 315 ý kiến phản ánh của người tiêu dùng về xăng sinh học, trong đó 314 ý kiến tập trung vào tháng 6 và tháng 7. Đến tháng 9 và tháng 10, số phản ánh giảm mạnh, gần như không còn.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết cơ quan này tiếp tục tiếp nhận, xác minh phản ánh của người dân nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành và giám sát chất lượng xăng sinh học. Bộ mong muốn người tiêu dùng tiếp tục cung cấp thông tin thông qua các cơ quan báo chí để kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh.

Công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đo lường và chất lượng xăng dầu cũng được duy trì. Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn vừa qua, cơ quan chức năng chưa ghi nhận sai phạm mang tính hệ thống.

Về tiêu thụ, số liệu lũy kế từ ngày 1/6 đến 27/10 cho thấy tổng lượng xăng E5 và E10 tiêu thụ ước đạt 4,93 triệu m³. Trong đó, E10 chiếm 92,09%, còn E5 chiếm 7,91%.

Nguồn cung xăng sinh học cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến nay, 11 doanh nghiệp được cấp phép pha chế, phối trộn xăng sinh học, với tổng công suất 1,41 triệu m³ mỗi tháng, cao hơn khoảng 30% so với nhu cầu tiêu thụ ước tính một triệu m³ mỗi tháng.

Nguồn cung ethanol nhiên liệu (E100) từ các nhà máy trong nước tiếp tục được duy trì. Bộ Công Thương kỳ vọng khi nhu cầu ổn định, một số nhà máy từng dừng sản xuất sẽ hoạt động trở lại, góp phần bổ sung nguồn cung và củng cố chuỗi cung ứng nhiên liệu sinh học.

Tác động môi trường cần thêm thời gian đánh giá

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, giá xăng sinh học được điều hành trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động phức tạp, có xu hướng tăng. Tính đến thời điểm báo cáo, giá xăng dầu đã trải qua 19 kỳ điều chỉnh, gồm 11 lần tăng và 8 lần giảm.

Tại kỳ điều hành ngày 22/10, giá cơ sở xăng E10 RON95-III ở mức 25.213 đồng mỗi lít, giảm 1.816 đồng so với kỳ điều hành ngày 14/10 và thấp hơn 148 đồng mỗi lít so với xăng E5 RON92.

Về hiệu quả môi trường, ông Thái cho rằng thời gian triển khai mới 5 tháng, trong khi kết quả quan trắc tại các địa điểm còn khác nhau, nên chưa đủ cơ sở để đưa ra đánh giá mang tính hệ thống.

Theo các nghiên cứu được Thứ trưởng dẫn lại, về mặt lý thuyết, việc thay thế khoảng một triệu m³ xăng khoáng mỗi năm bằng nhiên liệu sinh học E100 có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO₂ phát thải vào không khí mỗi năm.

Tuy nhiên, mức giảm phát thải thực tế cần tiếp tục được kiểm chứng bằng số liệu đo đạc, quan trắc trong thời gian tới.