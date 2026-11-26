Bộ Công thương thông tin về mức thuế Mỹ đề xuất với hàng Việt Nam
Bộ Công Thương cho biết, theo kết luận sơ bộ, Cơ quan đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bo-cong-thuong-thong-tin-ve-muc-thue-my-de-xuat-voi-hang-viet-nam-246261126093643152.htm