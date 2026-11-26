Đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là một trong những giải pháp hiệu quả giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Với việc duy trì các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường mới, tỉnh Sơn La đang nỗ lực tạo thêm nhiều cơ hội để người lao động có việc làm, cải thiện đời sống.