Bộ Công Thương thông tin về kết luận sơ bộ vụ việc Hoa Kỳ điều tra theo Mục 301
Chiều ngày 26/11/2026, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thông tin về việc Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) công bố kết luận điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
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Nguồn Tạp chí Công thương: https://tapchicongthuong.vn/gallery/chum-anh--bo-cong-thuong-thong-tin-ve-ket-luan-so-bo-vu-viec-hoa-ky-dieu-tra-theo-muc-301-569401.htm