NHTW Hàn Quốc (Bank of Korea) vừa tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 2 năm qua. Đáng chú ý cơ quan này phát đi tín hiệu có thể còn thắt chặt thêm tiền tiền tệ khi đồng thời nâng cả dự báo tăng trưởng và lạm phát của Hàn Quốc trong năm 2027. Dự báo lãi suất trung bình của các nhà hoạch định chính sách cũng cho thấy sẽ có thêm một lần tăng lãi suất nữa.