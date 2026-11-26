Bộ Công Thương thông tin về kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại họp báo ngày 26/11, Bộ Công Thương thông tin về kết luận sơ bộ của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) trong cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết tối 25/11/2026 theo giờ Việt Nam, USTR công bố kết luận sơ bộ đối với 14 trong số 16 nền kinh tế thuộc phạm vi điều tra. Các nền kinh tế này gồm Việt Nam, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Singapore, Thụy Sĩ, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Bangladesh, Nhật Bản và Ấn Độ.

Kết luận cuối cùng dự kiến muộn nhất ngày 11/3/2027

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức này có thể được điều chỉnh xuống 20% nếu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng. Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành áp dụng theo Mục 301 và Mục 232.

USTR đồng thời đề xuất danh mục hàng hóa được miễn trừ thuế theo Mục 301, gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh kết luận sơ bộ và mức thuế tối đa được đề xuất là một bước trong quy trình pháp lý của Hoa Kỳ, chưa có hiệu lực và chưa được áp dụng chính thức. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, USTR sẽ tiếp nhận ý kiến, tham vấn các bên về mức thuế, cơ chế áp dụng, mối liên hệ với các mức thuế khác và danh mục hàng hóa được miễn trừ.

USTR dự kiến bắt đầu phiên điều trần công khai về kết luận sơ bộ từ ngày 25/1/2027. Theo quy định và thông lệ của Hoa Kỳ, quyết định cuối cùng có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất ngày 11/3/2027.

Ông Chu Thắng Trung, Quyền Cục trưởng Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: BCT/Vietnam+)

Mức thuế tại quyết định cuối cùng có thể thấp hơn mức tối đa được đề xuất nếu USTR xác định có tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng đối với các hành vi, chính sách, thông lệ hoặc thực tiễn của chính phủ nước ngoài, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương.

Việt Nam tiếp tục tham gia quy trình điều tra

Ông Chu Thắng Trung cho biết Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp cải cách để xử lý những quan tâm của phía Mỹ, trong đó có các vấn đề liên quan đến điều tra theo Mục 301.

Ngày 21/11/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, cơ quan và địa phương, hướng tới quản trị xuất siêu song phương chủ động, bền vững; hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu với tăng năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của hàng xuất khẩu; phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất; ngăn chặn lẩn tránh, chuyển tải bất hợp pháp và gian lận xuất xứ; kiểm soát hiệu quả quy định cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Theo Bộ Công Thương, cùng với kết quả đàm phán hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, các biện pháp này sẽ là căn cứ quan trọng để phía Mỹ cân nhắc mức thuế thấp hơn mức tối đa trong kết luận sơ bộ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ các bước tiếp theo của quy trình điều tra. Các hoạt động dự kiến gồm đăng ký, tham dự, phát biểu và trả lời câu hỏi tại phiên điều trần công khai; xây dựng, nộp bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và các ý kiến, cáo buộc chưa chính xác của các bên; đồng thời tham vấn, trao đổi với cơ quan liên quan của Hoa Kỳ để hướng tới kết luận phù hợp.

Song song với đó, Việt Nam và Hoa Kỳ đang nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trong thời gian sớm nhất./.