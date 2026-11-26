Tối 25/11 (giờ Việt Nam), Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra theo mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Theo kết luận sơ bộ, USTR đề xuất mức thuế bổ sung tối đa có thể áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam là 35%. Mức thuế này có thể điều chỉnh giảm còn 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt được Hiệp định thương mại đối ứng, cân bằng và công bằng.

Mức thuế cũng có thể được điều chỉnh để tính đến các khoản thuế hiện hành đang áp dụng căn cứ theo Mục 301 và Mục 232.

Trong kết luận sơ bộ, USTR đề xuất danh mục hàng hóa được miễn trừ khỏi biện pháp thuế theo mục 301 bao gồm 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

Theo Bộ Công thương, việc USTR ban hành kết luận sơ bộ và đề xuất mức thuế tối đa là tiến trình xử lý theo trình tự pháp luật của Mỹ. Đây mới chỉ là đề xuất, chưa có hiệu lực ngay và chưa được áp dụng chính thức. USTR sẽ tiếp nhận ý kiến và tham vấn với các bên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế áp dụng, cơ chế áp thuế, mối liên hệ với các mức thuế khác và diện mặt hàng miễn trừ áp dụng.

USTR sẽ mở phiên điều trần công khai đối với kết luận sơ bộ của vụ việc bắt đầu từ ngày 25/1/2027.

Bộ Công Thương cho biết mức thuế bổ sung 35% mới là đề xuất, chưa có hiệu lực. Ảnh: Bộ Công Thương.

Theo quy định và thông lệ của Mỹ, thời hạn dự kiến để Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng sớm nhất là vào tháng 2/2027 và muộn nhất là ngày 11/3/2027.

Mức thuế áp dụng tại quyết định cuối cùng có thể thấp hơn mức thuế tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ nếu USTR xác định rằng đã có những tiến triển đáng kể hoặc giải pháp thỏa đáng liên quan đến các hành vi, chính sách hoặc thông lệ/thực tiễn của chính phủ nước ngoài, thông qua kết quả đàm phán các thỏa thuận song phương.

Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong khuôn khổ đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Mỹ, đồng thời chủ động triển khai nhiều biện pháp cải cách quan trọng để giải quyết các quan tâm của Mỹ, bao gồm các vấn đề liên quan đến các cuộc điều tra theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974.

Ngày 21/11/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổng thể quản trị xuất siêu và phòng tránh các rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch xác định nhiệm vụ cụ thể, phân công trách nhiệm cho các bộ, cơ quan, địa phương để tổ chức triển khai đồng bộ, nhất quán các nhiệm vụ, giải pháp nhằm quản trị xuất siêu trong quan hệ song phương theo hướng chủ động, bền vững, hài hòa giữa mở rộng xuất khẩu và tăng cường năng lực nhập khẩu phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của hàng hóa xuất khẩu.

Đồng thời phòng tránh nguy cơ dư thừa công suất, ngăn chặn lẩn tránh và chuyển tải bất hợp pháp, gian lận xuất xứ, kiểm soát và thực hiện hiệu quả quy định về cấm nhập khẩu hàng hóa được sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Cùng với kết quả đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đây sẽ là những căn cứ quan trọng để Mỹ cân nhắc, áp dụng một mức thuế thấp hơn so với mức tối đa được đề xuất trong kết luận sơ bộ.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tham gia đầy đủ quy trình điều tra tiếp theo của USTR, bao gồm: đăng ký, tham dự, phát biểu ý kiến và trả lời câu hỏi của Mỹ tại phiên điều trần công khai; xây dựng, nộp các bản bình luận phản biện đối với kết luận sơ bộ và các ý kiến, cáo buộc chưa chính xác của các bên liên quan.

Tham vấn và trao đổi với các cơ quan liên quan của Mỹ để có kết luận phù hợp. Đồng thời, Việt Nam và Mỹ cũng đang nỗ lực để hoàn thành đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng trong thời gian sớm nhất.