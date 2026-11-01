Bộ Công Thương thông tin giảm giá bán xăng từ 0 giờ ngày 1/11/2026

Bộ Công Thương cho biết, giá các mặt hàng xăng giảm mạnh từ 0 giờ ngày 1/11/2026.

.Theo Bộ Công Thương, ngày 31/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%; Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 2893/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương có thông báo giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Cụ thể, về Quỹ bình ổn giá xăng dầu: Tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước); Xăng sinh học: 0 đồng/lít;

Tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước): Xăng sinh học là 0 đồng/lít.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng, giá bán các mặt hàng xăng tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Đối với mặt hàng xăng E5RON92, giá bán lẻ không cao hơn 24.223 đồng/lít (giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành).

Mặt hàng xăng E10RON95-III có giá bán không cao hơn 24.159 đồng/lít (giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E5RON92 64 đồng/lít.

Cũng theo Bộ Công Thương, thời gian thực hiện như sau: Trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng áp dụng từ 0h ngày 1 tháng 11 năm 2026.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 1 tháng 11 năm 2026.

Kể từ 0 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2026, là thời điểm Bộ Công Thương thông báo giá bán mặt hàng xăng cho đến trước ngày Bộ Công Thương công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP, Nghị định số 80/2023/NĐ-CP, Thông tư số 17/2021/TT-BCT, Thông tư số 18/2025/TT-BCT, Thông tư số 103/2021/TT-BTC, Thông tư số 104/2021/TT-BTC, Thông tư số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Thông tư số 67/2026/TT-BCT ngày 20/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2026/TT-BCT, Thông tư số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Nghị quyết số 29/2026/NQ-CP của Chính phủ.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).