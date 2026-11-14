Bộ Công Thương thống nhất chế độ báo cáo về cụm công nghiệp

Văn bản hợp nhất số 137/2026/VBHN-TT-BCT cập nhật trách nhiệm báo cáo từ cấp xã đến cấp tỉnh, đồng thời quy định việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất số 137/2026/VBHN-TT-BCT quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 69/2026/TT-BCT ngày 30/10/2026. Những quy định sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 69/2026/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 18/12/2026.

Theo quy định, đối tượng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gồm Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; UBND cấp xã; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Đáng chú ý, Thông tư số 69/2026/TT-BCT thay thế cụm từ “cấp huyện” bằng “cấp xã” tại các quy định liên quan, đồng thời sửa đổi thời hạn và trách nhiệm báo cáo.

Cụ thể, trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12 hằng năm, các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp phải báo cáo tình hình hoạt động của dự án trong 6 tháng và cả năm, gửi Thống kê cấp cơ sở và UBND cấp xã. Cùng thời hạn này, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp báo cáo tình hình hoạt động của dự án, gửi Thống kê cấp cơ sở, UBND cấp xã và Sở Công Thương.

Đối với UBND cấp xã, thời hạn gửi báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn là trước ngày 25/6 và trước ngày 25/12 hằng năm, gửi UBND cấp tỉnh và Sở Công Thương. Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, UBND cấp tỉnh giao một UBND cấp xã làm đầu mối thực hiện chế độ báo cáo.

Ở cấp tỉnh, Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo tình hình cụm công nghiệp trước ngày 30/6 và trước ngày 31/12 hằng năm, gửi UBND cấp tỉnh và Bộ Công Thương thông qua Cục Công nghiệp.

Xây dựng cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước

Bên cạnh chế độ báo cáo, văn bản quy định việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước. Cục Công nghiệp phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số cùng các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, vận hành hệ thống. Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Khi hệ thống được xây dựng và vận hành, Sở Công Thương thực hiện gửi báo cáo định kỳ tới Bộ Công Thương thông qua việc cập nhật dữ liệu và gửi báo cáo trên hệ thống.

Thông tư quy định sáu biểu mẫu báo cáo, với các chỉ tiêu về diện tích, vốn đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, số dự án, doanh thu, lao động, thu nhập bình quân và tình hình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Các biểu mẫu cũng yêu cầu thông tin về loại hình cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp làng nghề, chuyên ngành, hỗ trợ, công nghệ cao, sinh thái và đa ngành; diện tích đất dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo quyết định của UBND cấp tỉnh, nếu có.

Đối với lĩnh vực môi trường, nội dung báo cáo tập trung vào tình trạng đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và các trường hợp không phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định pháp luật.

Về kỳ số liệu, báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo; báo cáo năm được tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.