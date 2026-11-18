Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số (Bộ Công Thương) ban hành Thông báo về kế hoạch tài trợ nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2026 (bổ sung) và giai đoạn 2026 - 2030, nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển ngành Công Thương. Ảnh minh họa

Theo Thông báo số 4/TB-KHCN ngày 11/11/2026, Bộ Công Thương xem xét tài trợ các nhiệm vụ, cụm nhiệm vụ và chuỗi nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ, có mục tiêu, nội dung, sản phẩm và khả năng ứng dụng phù hợp với các định hướng được xác định.

Ưu tiên nhiệm vụ gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành Công Thương

Kế hoạch tài trợ tập trung vào hai nhóm định hướng chính:

Thứ nhất, các nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước ngành Công Thương, bao gồm: triển khai nhiệm vụ Bộ Công Thương được giao thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của ngành; xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Bộ giao cần triển khai bằng nhiệm vụ KHCN&ĐMST.

Thứ hai, các nhiệm vụ thuộc những chương trình, đề án KHCN&ĐMST của Bộ Công Thương đã được phê duyệt, gồm: Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Bộ phục vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị trong các ngành công nghiệp ưu tiên: công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, dệt may, da - giầy giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030; Chương trình hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại giai đoạn đến năm 2035; Đề án phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực Công Thương và Đề án "Phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương đến năm 2030".

Nội dung Thông báo cũng nêu rõ Bộ Công Thương ưu tiên các nhiệm vụ có địa chỉ tiếp nhận, ứng dụng kết quả cụ thể; có liên kết giữa tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Đồng thời, khuyến khích các cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ bảo đảm liên kết từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến ứng dụng, chuyển giao và thương mại hóa kết quả. Các nhiệm vụ đề xuất không được trùng lặp với nhiệm vụ đã và đang thực hiện bằng ngân sách nhà nước.

Các loại hình được xem xét tài trợ gồm: nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội; nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng; nhiệm vụ phát triển công nghệ; nhiệm vụ phát triển công nghệ định hướng công nghệ chiến lược và nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước. Bộ Công Thương cũng xem xét tài trợ cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu tại Thông báo.

Đối tượng nhận tài trợ là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có năng lực, kinh nghiệm, chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của nhiệm vụ. Trong đó có các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp ngành Công Thương; tổ chức khoa học và công nghệ; trường đại học, cao đẳng; hiệp hội, hội ngành Công Thương và các tổ chức, doanh nghiệp khác đáp ứng điều kiện theo quy định.

Nhiệm vụ phát triển công nghệ được hỗ trợ tối đa 7 tỷ đồng

Theo kế hoạch, mức trần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước được xác định theo từng loại hình nhiệm vụ. Cụ thể, đối với nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội, mức hỗ trợ tối đa 3 tỷ đồng/nhiệm vụ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 80% tổng dự toán kinh phí.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, mức hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng/nhiệm vụ, với tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa 80% tổng dự toán kinh phí.

Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ, mức hỗ trợ tối đa 7 tỷ đồng/nhiệm vụ, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 50% tổng dự toán kinh phí.

Đối với nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước, mức hỗ trợ tối đa 5 tỷ đồng/nhiệm vụ. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 30% tổng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh cải tiến đáng kể so với hiện có; hỗ trợ tối đa 50% tổng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh hoàn toàn mới.

Đối với cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ, tổng mức hỗ trợ không vượt quá tổng mức trần của các nhiệm vụ thành phần theo từng loại nhiệm vụ tương ứng.

Các mức trần kinh phí nêu trên không bao gồm kinh phí ngoài ngân sách nhà nước và chỉ áp dụng đối với nhiệm vụ do tổ chức, doanh nghiệp đăng ký xét tài trợ, không áp dụng đối với nhiệm vụ do Bộ Công Thương đặt hàng, giao trực tiếp.

Tổ chức chủ trì phải có phương án và minh chứng huy động nguồn lực hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước để bảo đảm phần kinh phí còn lại theo tỷ lệ quy định. Hồ sơ có tỷ lệ huy động nguồn lực ngoài ngân sách cao hơn mức tối thiểu, với nguồn lực được cam kết rõ ràng, khả thi, sẽ được ưu tiên xem xét.

Quy định cụ thể về tiêu chí, điều kiện và hồ sơ đăng ký

Theo Thông báo, các nhiệm vụ đăng ký cần đáp ứng tiêu chí chung về mục tiêu; tính khả thi của nội dung, phương pháp thực hiện, kế hoạch triển khai, kết quả dự kiến, kinh phí và thời gian thực hiện; đồng thời phù hợp với nội dung kế hoạch tài trợ.

Đối với nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng, yêu cầu đặt ra là có tính mới, tính sáng tạo, ý nghĩa khoa học; có khả năng ứng dụng kết quả để tạo ra giải pháp phục vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng chính sách; có ý nghĩa thực tiễn và tác động đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với nhiệm vụ phát triển công nghệ, kết quả cần góp phần tạo ra công nghệ có tính mới, tính sáng tạo, phù hợp với xu thế công nghệ trong nước và quốc tế; có khả năng ứng dụng để sản xuất thử sản phẩm mới trong điều kiện sản xuất thực tế. Đồng thời, cần có doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cam kết tiếp nhận, ứng dụng, thương mại hóa kết quả hoặc tham gia thực hiện; có khả năng huy động kinh phí ngoài ngân sách.

Đối với nhiệm vụ phát triển giải pháp xã hội, nội dung cần xuất phát từ nhu cầu giải quyết vấn đề thực tiễn của ngành, lĩnh vực; có đóng góp về lý luận, học thuật; đề xuất giải pháp, chính sách, mô hình, quy trình, phương thức tổ chức, quản lý có tính đổi mới và khả năng ứng dụng cao, đồng thời có tổ chức tiếp nhận, ứng dụng.

Đối với nhiệm vụ đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước, cần bảo đảm tính khả thi về mục tiêu, nội dung, phương pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện, thời gian và tổng mức kinh phí; có kế hoạch tài chính và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn đối ứng nếu có. Nhiệm vụ cần có khả năng ứng dụng trực tiếp, tạo hiệu quả kinh tế hoặc giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; đồng thời tuân thủ quy định pháp luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn và môi trường.

Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng; đối với cụm nhiệm vụ, chuỗi nhiệm vụ, thời gian thực hiện tối đa 36 tháng.

Tổ chức chủ trì phải có tư cách pháp nhân, năng lực, kinh nghiệm; có chức năng, nhiệm vụ hoặc lĩnh vực hoạt động phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu; bảo đảm nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ.

Thông báo cũng quy định cụ thể các trường hợp tổ chức không được xem xét tài trợ, gồm: tại thời điểm nộp hồ sơ chưa nộp hồ sơ đề nghị đánh giá cuối kỳ hoặc đánh giá nghiệm thu đối với nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước do tổ chức đó chủ trì; đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ chưa hoàn trả đủ kinh phí phải thu hồi theo quyết định hoặc văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền; trong thời hạn 01 năm kể từ khi có quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ do có hành vi vi phạm pháp luật; đang bị đình chỉ hoạt động, bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KHCN&ĐMST mà chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, đang bị kỷ luật hoặc bị khởi tố.

Đối với nhiệm vụ đề xuất khoán đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức đề xuất phải chủ trì ít nhất 03 nhiệm vụ sử dụng ngân sách nhà nước thuộc chương trình KHCN&ĐMST quốc gia hoặc chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đã kết thúc trong 05 năm gần nhất và đạt kết quả, mục tiêu đề ra hoặc được đánh giá từ đạt trở lên.

Nhân lực thực hiện nhiệm vụ, gồm chủ nhiệm và các thành viên, phải có chuyên môn phù hợp với nội dung nhiệm vụ. Thông tin năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của chủ nhiệm, thành viên được cập nhật trên Nền tảng số quản lý KHCN&ĐMST quốc gia.

Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ gồm: đơn đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-09); thuyết minh nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-10), trình bày tối đa 20 trang; đối với chuỗi nhiệm vụ, kèm thuyết minh tổng quát (Biểu mẫu BM-11), không quá 10 trang; văn bản cam kết phối hợp, đồng tài trợ thực hiện nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-12), nếu có; thông tin năng lực của tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm, thành viên chính, thư ký khoa học và chuyên gia (nếu có); dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ (Biểu mẫu BM-15); tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức chủ trì; tài liệu chứng minh phương án huy động vốn đối ứng, nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước và các tài liệu liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng, khai thác hợp pháp công nghệ, dữ liệu, đối tượng sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, đo kiểm, chứng nhận, khả năng sử dụng phòng thí nghiệm, hạ tầng kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ (nếu có).

Tổ chức, cá nhân đã cập nhật đầy đủ thông tin năng lực và lý lịch khoa học trên Nền tảng số quản lý KHCN&ĐMST quốc gia không phải nộp lại các thông tin tương ứng. Hồ sơ được trình bày trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, sử dụng biểu mẫu theo Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN.

Hồ sơ không đúng biểu mẫu, thiếu thành phần hoặc nộp quá thời hạn được xác định là không hợp lệ và không được đưa vào xét tài trợ. Hồ sơ không hoàn trả.

Tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 30/11/2026

Các tổ chức, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ.

Đối với hình thức trực tuyến (được khuyến khích), tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ đã ký số dưới dạng tệp PDF, kèm tệp Microsoft Word của bản thuyết minh nhiệm vụ, về địa chỉ thư điện tử: dstd@moit.gov.vn. Các đơn vị thuộc Bộ gửi hồ sơ qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iMOIT). Thông tin năng lực tổ chức và lý lịch khoa học của cá nhân được cập nhật trên Nền tảng số quản lý KHCN&ĐMST quốc gia tại địa chỉ: https://stm.mst.gov.vn.

Đối với hình thức nộp bản giấy, tổ chức, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ kèm công văn trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Bộ Công Thương (qua Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số), địa chỉ số 54 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Đồng thời, gửi 01 bản điện tử định dạng Microsoft Word có nội dung giống bản giấy về địa chỉ thư điện tử nêu trên.

Ngoài bì hồ sơ cần ghi rõ: "Hồ sơ đề nghị xét tài trợ nhiệm vụ KHCN&ĐMST theo Thông báo số …/TB-KHCN ngày … tháng 11 năm 2026"; tên nhiệm vụ; tên, địa chỉ tổ chức đăng ký chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ. Trường hợp gửi qua dịch vụ bưu chính, thời điểm nộp được tính theo dấu bưu điện nơi gửi; tổ chức chủ động gửi sớm để hồ sơ đến Cục kịp thời phục vụ rà soát tính hợp lệ.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 30/11/2026. Thời điểm nộp hồ sơ được xác định theo dấu đến của Văn thư Cục đối với hồ sơ nộp trực tiếp, dấu bưu điện nơi gửi đối với hồ sơ gửi qua bưu chính hoặc thời điểm hệ thống ghi nhận đối với hồ sơ nộp trực tuyến.

Sau khi tiếp nhận, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số sẽ rà soát tính hợp lệ của hồ sơ. Hội đồng xét tài trợ đánh giá hồ sơ hợp lệ theo các tiêu chí quy định. Tổ chức có hồ sơ được Hội đồng đề xuất tài trợ sẽ hoàn thiện thuyết minh, dự toán theo ý kiến của Hội đồng để thẩm định kinh phí. Trên cơ sở đó, Cục tổng hợp, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt danh mục nhiệm vụ, tổ chức chủ trì và kinh phí; kết quả được thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, doanh nghiệp đăng ký và công khai trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương.

Thông qua kế hoạch tài trợ này, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số trân trọng thông báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu và cơ sở đào tạo có liên quan biết, tham gia và thực hiện theo quy định.

Thông tin liên hệ: Phòng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Bộ Công Thương; địa chỉ số 54 phố Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Đầu mối liên hệ: bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Chuyên viên chính; điện thoại: 0912121401; email: hangntd@moit.gov.vn. Xem chi tiết tại đây