Bộ Công Thương thành lập Tổ soạn thảo danh mục hàng hóa, thiết bị quan trọng trong lĩnh vực điện lực

Bộ Công Thương đang xây dựng Danh mục hạng mục, thiết bị và dịch vụ tư vấn quan trọng để duy trì cung cấp điện liên tục, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phải được sản xuất và cung cấp trong nước ở một số công đoạn

Ngày 7/10/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ký ban hành Quyết định số 2557/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục hạng mục, thiết bị và dịch vụ tư vấn quan trọng để duy trì cung cấp điện liên tục, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia phải được sản xuất và cung cấp trong nước ở một số công đoạn; Danh mục hạng mục, thiết bị và dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực điện lực khuyến khích sản xuất và cung ứng trong nước.

Theo Quyết định, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài làm Tổ trưởng Tổ soạn thảo; Cục trưởng Cục Công nghiệp Trần Việt Hòa làm Tổ phó.

Tổ soạn thảo gồm đại diện nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hiệp hội liên quan như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; các đơn vị thuộc Bộ Công Thương; Sở Công Thương TP. Hà Nội; Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam; Tổng công ty Phát điện 1; Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Hiệp hội Năng lượng Việt Nam; Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam cùng một số doanh nghiệp, chuyên gia.

Trong đó, thành viên Tổ soạn thảo có các chuyên gia đến từ Hội Khoa học kỹ thuật nhiệt Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật. PGS.TS Phạm Hoàng Lương, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội là chuyên gia, thành viên Tổ soạn thảo.

Tổ soạn thảo có trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự phân công của Tổ trưởng Tổ soạn thảo.

Quyết định số 2557/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trước đó, ngày 4/9/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 344/2026/NĐ-CP quy định về ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển công nghiệp chế tạo trong lĩnh vực điện lực, với nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy nghiên cứu, làm chủ công nghệ, sản xuất thiết bị điện và phát triển chuỗi cung ứng trong nước. Tại Nghị định, Bộ Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, cơ chế, chính sách về phát triển công nghiệp chế tạo thiết bị điện, dịch vụ phụ trợ trong lĩnh vực điện lực. Bộ Công Thương đồng thời có nhiệm vụ xác định các định hướng ưu tiên nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực điện lực; đặt hàng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phục vụ định hướng làm chủ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối thị trường cho các sản phẩm thiết bị điện và dịch vụ phụ trợ sản xuất trong nước.