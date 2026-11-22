Theo Quyết định, việc thành lập Tổ Công tác được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Nghị quyết số 214/NQ-CP ngày 23/7/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện; Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW ngày 5/1/2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị; cùng Quyết định số 3057/QĐ-BCT ngày 17/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về kiện toàn Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Thành lập Tổ Công tác với sự tham gia của các đơn vị thuộc Bộ

Theo Điều 1 của Quyết định, Tổ Công tác Dữ liệu và An toàn thông tin được thành lập để giúp việc Ban Chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Tổ trưởng Tổ Công tác là Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn. Tổ phó là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Nguyễn Thị Lâm Giang. Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số Hoàng Ninh giữ nhiệm vụ Tổ phó Thường trực.

Thành viên Tổ Công tác gồm lãnh đạo cấp Cục, Vụ và tương đương trở xuống của các đơn vị theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định. Ngoài ra, mời đại diện cơ quan chuyên trách về an ninh mạng của Bộ Công an tham dự khi có nội dung liên quan.

Trường hợp đơn vị đổi tên, đổi tổ chức, sáp nhập, chia tách hoặc thay đổi thủ trưởng, việc thực hiện được áp dụng theo khoản 8 Điều 2, khoản 2 Điều 4 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, danh sách thành viên Tổ Công tác gồm:

Đồng chí Nguyễn Việt Sơn, Thứ trưởng, Tổ trưởng.

Đồng chí Nguyễn Thị Lâm Giang, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Tổ phó.

Đồng chí Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, Tổ phó Thường trực.

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ, thành viên.

Đại diện lãnh đạo các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch - Tài chính, Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, thành viên.

Đại diện lãnh đạo các Cục: Thương mại điện tử, Điện lực, Công nghiệp, Hóa chất, Năng lượng - Dầu khí, Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Xuất nhập khẩu, Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Phòng vệ thương mại, Xúc tiến thương mại, thành viên.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thành viên.

Đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương, thành viên.

Trưởng phòng Chuyển đổi số, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, thành viên.

Trưởng phòng Hạ tầng số và An toàn thông tin, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, thành viên.

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, thành viên.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, thành viên.

Đại diện lãnh đạo Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, thành viên.

Chức năng, nhiệm vụ

Tổ Công tác có chức năng tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ về dữ liệu và an toàn thông tin, an ninh mạng trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Tham mưu kế hoạch hằng năm về dữ liệu, an toàn thông tin; theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện tại các đơn vị.

Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Chiến lược dữ liệu ngành Công Thương giai đoạn 2025 - 2030; kiến trúc dữ liệu, khung quản trị dữ liệu; danh mục cơ sở dữ liệu chuyên ngành; tích hợp, chia sẻ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia; đề xuất doanh nghiệp đồng hành triển khai nhiệm vụ tạo lập dữ liệu, hạ tầng số.

Tham mưu xây dựng Kế hoạch bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị tại Bộ; thẩm định, triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; giám sát, ứng cứu sự cố, diễn tập.

Tham mưu Ban Chỉ đạo phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu, Văn phòng Ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia; dự thảo báo cáo định kỳ hằng quý, năm và đột xuất theo yêu cầu.

Tiếp nhận, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đang triển khai của Ban Chỉ đạo về dữ liệu Bộ Công Thương và Tiểu ban An toàn, an ninh mạng Bộ Công Thương.

Tổ Công tác cũng có nhiệm vụ báo cáo ngay Tổ trưởng khi xảy ra sự cố an toàn thông tin nghiêm trọng. Phòng Chuyển đổi số là bộ phận thường trực mảng dữ liệu và đầu mối tổng hợp chung; Phòng Hạ tầng số và An toàn thông tin là bộ phận thường trực mảng an toàn thông tin (thuộc Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số).

Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; họp định kỳ hằng quý hoặc đột xuất theo triệu tập của Tổ trưởng, Tổ phó Thường trực. Kinh phí hoạt động thực hiện theo Điều 5 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Về tổ chức thực hiện, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ Công tác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Quyết định số 3058/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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