Bộ Công Thương thành lập Hội đồng Sáng kiến phục vụ công tác thi đua, khen thưởng

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng Sáng kiến gồm 8 thành viên

Ngày 12/10/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ký Quyết định số 2624/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; Thông tư số 43/2026/TT-BCT ngày 14 tháng 8 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Công Thương.

Theo Quyết định số 2624/QĐ-BCT, Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương được thành lập gồm 8 thành viên, do Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn làm Chủ tịch Hội đồng. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Phó Chủ tịch; Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số làm Phó Chủ tịch; Các Ủy viên gồm: Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Hội đồng Sáng kiến công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng của sáng kiến

Về nhiệm vụ, Hội đồng Sáng kiến có trách nhiệm giúp Bộ trưởng công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng của sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định.

Theo Quyết định, Vụ Tổ chức cán bộ là Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng được thực hiện theo Quy chế do Bộ trưởng ban hành.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến do Bộ Công Thương bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và được chi theo quy định.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên Hội đồng, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

Chi tiết Quyết định số 2624/QĐ-BCT, xem tại đây.