Ngày 12/10/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng ký ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương, quy định cụ thể thành phần, nhiệm vụ và cơ chế tổ chức hoạt động của Hội đồng.

Bộ Công Thương thành lập Hội đồng Sáng kiến gồm 8 thành viên, do Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn làm Chủ tịch Hội đồng. (Ảnh minh họa)

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 06/2026/QH16; Nghị định số 368/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Đồng thời, Quyết định căn cứ Thông tư số 43/2026/TT-BCT ngày 14/8/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Công Thương.

Theo Quyết định, Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương gồm 8 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn làm Chủ tịch Hội đồng.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số.

Các Ủy viên Hội đồng gồm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Việc thành lập Hội đồng với sự tham gia của đại diện các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ tạo cơ sở tổ chức xem xét, đánh giá sáng kiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phục vụ công tác thi đua, khen thưởng của ngành Công Thương.

Theo Điều 2 của Quyết định, Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng của sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng, góp phần bảo đảm việc xem xét, công nhận sáng kiến gắn với hiệu quả thực tế và khả năng áp dụng, nhân rộng, phục vụ công tác đánh giá thành tích và khen thưởng trong ngành Công Thương.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao là Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng được thực hiện theo Quy chế do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Về kinh phí hoạt động, Quyết định quy định kinh phí của Hội đồng do Bộ Công Thương bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và được chi theo quy định.

Quyết định số 2624/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời thay thế Quyết định số 1542/QĐ-BCT ngày 2/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, các thành viên Hội đồng cùng thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.