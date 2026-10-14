Bộ Công Thương thành lập Hội đồng sáng kiến

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký ban hành Quyết định số 2624/QĐ-BCT về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương, quy định cụ thể thành phần, nhiệm vụ và cơ chế tổ chức hoạt động của Hội đồng.

Theo Quyết định, Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương gồm 8 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn làm Chủ tịch Hội đồng.

Hai Phó Chủ tịch Hội đồng gồm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số.

Các Ủy viên Hội đồng gồm Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng công nhận hiệu quả và khả năng nhân rộng của sáng kiến để làm căn cứ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và đề nghị các hình thức khen thưởng theo quy định.

Vụ Tổ chức cán bộ được giao là Cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng và Cơ quan Thường trực Hội đồng được thực hiện theo Quy chế do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Về kinh phí hoạt động, Quyết định quy định kinh phí của Hội đồng do Bộ Công Thương bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và được chi theo quy định.

Quyết định số 2624/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời thay thế Quyết định số 1542/QĐ-BCT ngày 2/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến Bộ Công Thương.