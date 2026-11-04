Bộ Công Thương tham dự Hội nghị tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc thông qua Hệ thống hội nghị trực tuyến của Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại điểm cầu trụ sở Bộ Công Thương có sự tham dự của đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cùng các đồng chí Bí thư, cấp ủy đảng và các cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu hướng dẫn vị trí việc làm, xác định biên chế của các đơn vị thuộc Bộ.

Đồng chí Trần Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì tại điểm cầu trụ sở Bộ Công Thương

Hội nghị được tổ chức trên cơ sở Kế hoạch số 80-KH/BTCTW ngày 2/11/2026 của Ban Tổ chức Trung ương; Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 19/10/2026 của Ban Tổ chức Trung ương.

Hội nghị nhằm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng Cổng để kê khai, kế thừa dữ liệu, rà soát, kiểm tra, xác nhận và tổng hợp kết quả theo quy trình 8 bước, 9 biểu nghiệp vụ; thống nhất cách tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cấp; kết hợp tập huấn với thực hành, kiểm thử trên bộ dữ liệu mẫu của đơn vị, trao đổi, làm rõ quy trình, thao tác và cách xử lý các tình huống phát sinh.

Đồng thời, kịp thời tiếp nhận, giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ và kỹ thuật; phát hiện những nội dung cần điều chỉnh, hoàn thiện Cổng, tài liệu hướng dẫn và phương thức hỗ trợ trong quá trình triển khai.

Các đại biểu nghe giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng

Tại hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và quy trình sử dụng. Hướng dẫn đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền; nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Chương trình cũng hướng dẫn kê khai và đưa dữ liệu từ bộ biểu hiện có vào Cổng; rà soát nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và liên kết giữa các biểu nghiệp vụ A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, D1, D2. Hướng dẫn kiểm tra dữ liệu, theo dõi tiến độ và tổng hợp kết quả trong phạm vi được phân quyền. Đối chiếu số liệu tổng hợp với dữ liệu nguồn, phân biệt nhu cầu nhân lực tính toán với chỉ tiêu biên chế.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc thông qua Hệ thống hội nghị trực tuyến của Văn phòng Trung ương Đảng

Trong khuôn khổ hội nghị tập huấn, 3 đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng kiểm thử gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Sở Nội vụ TP. Hà Nội và phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) trực tiếp thao tác mẫu quy trình kê khai, kiểm tra, xác nhận, tổng hợp dữ liệu và chia sẻ kinh nghiệm, vướng mắc thực tế. Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tại phiên thứ nhất; Sở Nội vụ TP. Hà Nội và phường Hạc Thành thực hiện tại phiên thứ hai.

Ở phần thực hành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký làm điểm lựa chọn ít nhất một đơn vị trực thuộc hoặc bộ phận đại diện để chuẩn bị bộ dữ liệu mẫu, thực hành kê khai theo hướng dẫn.

Đồng thời, hướng dẫn triển khai báo cáo tuần, báo cáo tháng về kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW, Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW trên Hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích, dự báo (baocao.dcs.vn).

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được lắng nghe những trao đổi về kỹ thuật, nghiệp vụ của các chuyên gia của Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với cơ quan chủ trì giải đáp các vấn đề về kỹ thuật, nghiệp vụ, phương pháp kê khai và sử dụng Cổng.

Các đại biểu lắng nghe những trao đổi về kỹ thuật, nghiệp vụ của các chuyên gia của Tập đoàn Viettel và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với cơ quan chủ trì