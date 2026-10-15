Bộ Công Thương tập trung phát triển công nghiệp thế hệ mới, chuyển dịch năng lượng

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng vừa ký Quyết định số 2657/QĐ-BCT ngày 13/10/2026 ban hành Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị và Chính phủ về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Chương trình được xây dựng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Chương trình hành động số 33-CTr/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW; cùng Nghị quyết số 271/NQ-CP ngày 6/8/2026 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Theo Chương trình, Bộ Công Thương xác định yêu cầu triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, bảo đảm chuyển đổi mô hình phát triển của ngành công nghiệp và thương mại theo hướng hiệu quả, sáng tạo, xanh, số, tự chủ và hội nhập sâu rộng.

Hoàn thiện thể chế, phát triển công nghiệp thế hệ mới

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển công nghiệp và thương mại hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, áp dụng linh hoạt các cam kết quốc tế trong hoàn thiện thể chế, pháp luật, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành.

Bộ Công Thương xác định ưu tiên phát triển điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi; điện mặt trời, hydrogen xanh, amoniac xanh và phát triển hạ tầng năng lượng thông minh. (Ảnh minh họa)

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xây dựng và vận hành đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật ngành công thương; bảo đảm tính đồng bộ giữa xây dựng, ban hành và tổ chức thực thi. Đồng thời, rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm thông minh, quản trị bằng dữ liệu và rủi ro, gắn cải cách thủ tục với điều kiện kinh doanh, quản lý dựa trên tiêu chuẩn, quy chuẩn và lịch sử tuân thủ.

Cùng với cải cách thể chế, Chương trình nhấn mạnh phát triển công nghiệp thế hệ mới, tập trung nguồn lực cho các ngành công nghiệp tiên tiến, công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu mới, công nghiệp chế biến - chế tạo công nghệ cao; đồng thời nâng cao năng lực của các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao và các ngành dịch vụ hỗ trợ.

Định hướng này gắn với việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, hình thành các tập đoàn công nghiệp dẫn dắt chuỗi giá trị Việt Nam có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Doanh nghiệp được khuyến khích gia tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), sở hữu trí tuệ và công nghệ lõi để nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của đất nước.

Chương trình cũng đặt ra yêu cầu xây dựng và triển khai chiến lược phát triển công nghiệp môi trường; thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, sử dụng tài nguyên hiệu quả, sản xuất sạch hơn và áp dụng tiêu chuẩn carbon đối với hàng hóa xuất khẩu. Việc tăng cường công nghệ sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên liệu tái chế và bảo đảm an toàn, an ninh môi trường được xác định là những nội dung quan trọng trong quá trình đổi mới mô hình phát triển.

Chuyển dịch năng lượng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ Công Thương xác định ưu tiên phát triển điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi; điện mặt trời, hydrogen xanh, amoniac xanh và phát triển hạ tầng năng lượng thông minh, kết nối nội địa với các nước trong khu vực. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh, thực hiện nghiêm kỷ luật thị trường năng lượng và phát triển hệ thống năng lượng có tính kết nối, linh hoạt.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, Chương trình đặt mục tiêu đa dạng hóa đối tác, thị trường, chuỗi cung ứng; chủ động quản trị rủi ro, giảm phụ thuộc vào một số đối tác, thị trường và mặt hàng. Các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và thúc đẩy xuất khẩu xanh cũng được chú trọng.

Bộ Công Thương định hướng phát triển thị trường trong nước theo hướng hiện đại hóa hạ tầng thương mại, hình thành và phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh minh bạch, hiện đại; phát triển hệ thống logistics hiện đại, đa phương thức kết nối cảng biển, cửa khẩu và các trung tâm thương mại lớn.

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ số, công nghệ dữ liệu trong sản xuất, kinh doanh và phát triển thương mại điện tử được thúc đẩy nhằm phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử gắn với logistics, thanh toán và các dịch vụ hỗ trợ.

Đối với hội nhập kinh tế quốc tế, Chương trình nhấn mạnh tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các hiệp định thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP; nâng cấp các FTA hiện có và tích cực đàm phán các FTA mới với thị trường tiềm năng. Đồng thời, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, thu hút các tập đoàn công nghệ lớn và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những tiêu chuẩn quốc tế mới về phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và chuyển đổi xanh.

Phân công rõ trách nhiệm, gắn nhiệm vụ với kết quả thực hiện

Để bảo đảm Chương trình được triển khai hiệu quả, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp thuộc Bộ chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ được giao vào kế hoạch công tác hằng năm, xác định rõ nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Chủ tịch và Tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời cụ thể hóa nhiệm vụ vào kế hoạch công tác, bảo đảm không chồng chéo và không bỏ sót nhiệm vụ.

Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình; tham mưu bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để bảo đảm tiến độ thực hiện.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm định hướng thông tin, phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài Bộ để cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động và kết quả triển khai Chương trình.