Bộ Công Thương tăng cường giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu cuối năm 2026

Ngày 9/11/2026, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì buổi làm việc với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cùng đại diện các đơn vị liên quan và thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Việt Sơn chủ trì buổi làm việc về công tác bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường xăng dầu những tháng cuối năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Thời gian tới, Bộ Công Thương tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu và triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ bình ổn thị trường xăng dầu, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong công tác điều hành giá, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, bám sát diễn biến thị trường trong nước và thế giới, theo dõi tình hình cung cầu để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp theo quy định.

Cùng với đó, các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ được chỉ đạo phối hợp với doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định; tăng cường quản lý, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh, không để ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Đối với kế hoạch năm 2027, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nâng cao chất lượng thu thập, phân tích thông tin và năng lực dự báo; kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng trong nước.