Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 69/2026/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2024/TT-BCT về chế độ báo cáo định kỳ, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư số 69/2026/TT-BCT là sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo định kỳ và hệ thống biểu mẫu liên quan đến tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh và phát triển cụm công nghiệp.

Theo đó, Bộ Công Thương thay thế Phụ lục I về các biểu báo cáo cụm công nghiệp bằng hệ thống gồm 6 biểu mẫu. Trong đó, bổ sung hai biểu báo cáo chi tiết về tình hình các cụm công nghiệp trên địa bàn cấp xã và cấp tỉnh.

Bộ Công Thương sửa đổi quy định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Ảnh minh họa.

Các biểu mẫu mới được thiết kế nhằm hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu, bảo đảm thông tin được cập nhật cụ thể đến từng cụm công nghiệp, phục vụ công tác tổng hợp, theo dõi và quản lý thống nhất trên phạm vi cả nước.

Nội dung báo cáo cũng được mở rộng với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: tình hình thành lập, mở rộng cụm công nghiệp; tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; diện tích đất công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy; hoạt động của các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh; tình hình lao động, doanh thu và công tác bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý, hệ thống biểu mẫu được cập nhật để phản ánh các loại hình cụm công nghiệp theo quy định mới, gồm cụm công nghiệp chuyên ngành, cụm công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp công nghệ cao và cụm công nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, một số biểu mẫu được điều chỉnh theo hướng phân tách rõ kết quả thực hiện trong kỳ báo cáo và kết quả lũy kế đến thời điểm báo cáo. Phần ghi chú cũng được bổ sung để làm rõ những biến động về số liệu, tạo thuận lợi cho việc đối chiếu, đánh giá tình hình thực tế.

Không chỉ thay đổi về biểu mẫu, Thông tư còn điều chỉnh trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cụ thể, UBND cấp xã có trách nhiệm báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động cụm công nghiệp trên địa bàn, gửi UBND cấp tỉnh và Sở Công Thương trước ngày 25/6 và ngày 25/12 hằng năm.

Đối với Sở Công Thương, cơ quan này có trách nhiệm tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh, báo cáo UBND cấp tỉnh và Bộ Công Thương (qua Cục Công nghiệp) trước ngày 30/6 và ngày 31/12 hằng năm.

Đối với những cụm công nghiệp nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, Thông tư cũng bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo, nhằm bảo đảm thống nhất thông tin, hạn chế tình trạng chồng chéo trong quá trình triển khai.

Cùng với việc hoàn thiện chế độ báo cáo, Thông tư số 69/2026/TT-BCT đặt trọng tâm vào chuẩn hóa, cập nhật và khai thác dữ liệu cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Việc bổ sung các chỉ tiêu chi tiết đến từng cụm công nghiệp sẽ góp phần hình thành nguồn dữ liệu đầy đủ hơn về đầu tư hạ tầng, thu hút dự án, sử dụng đất, hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Đây cũng là nguồn thông tin đầu vào quan trọng phục vụ xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước, gắn với định hướng triển khai Dự án “Phát triển Bộ Công Thương số” giai đoạn 2026 - 2030.

Khi dữ liệu được cập nhật đồng bộ, các cơ quan quản lý có thêm cơ sở để theo dõi tiến độ đầu tư, đánh giá hiệu quả hoạt động của từng cụm công nghiệp, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó, hỗ trợ công tác hoạch định chính sách, kiểm tra và giám sát hoạt động quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Một nội dung khác được quy định tại Thông tư là thay thế Phụ lục II về một số mẫu văn bản quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Theo đó, các mẫu văn bản đề nghị làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và quyết định thành lập, mở rộng cụm công nghiệp được cập nhật thông tin về dự án, loại hình cụm công nghiệp, ngành nghề thu hút đầu tư cùng những nội dung liên quan, bảo đảm phù hợp với Nghị định số 303/2026/NĐ-CP.

Thông tư đồng thời cập nhật tên cơ quan quản lý nhà nước, thay thế tên gọi Cục Công Thương địa phương bằng Cục Công nghiệp, bảo đảm thống nhất với việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Việc ban hành Thông tư số 69/2026/TT-BCT được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; nâng cao tính thống nhất trong chế độ báo cáo giữa các cấp chính quyền, đồng thời cải thiện chất lượng dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Thông tư số 69/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 18/12/2026.