Bộ Công Thương sửa đổi, hợp nhất một số quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Công Thương sửa đổi, hợp nhất một số quy định Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. (Ảnh minh họa)

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CPР ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (sau đây gọi là Thông tư số 12/2018/TT-BCT).

1. (được bãi bỏ)

Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 20 của Thông tư số 48/2026/TT-BСT, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2026.

2. (được bãi bỏ)

Khoản này được bãi bỏ theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 6 của Thông tư số 41/2026/TT-BCT, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2026.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2019/TT-ВСТ ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại một số Thông tư của Bộ Công Thương (Thông tư số 41/2019/TT- BCT):

1. Thay thế Phụ lục I - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với thóc, gạo xuất khẩu quy định tại Điều 1 Thông tư số 41/2019/TT-BCT bằng Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thay thế Phụ lục VI - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 41/2019/TT-BCT bằng Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Thay thế Phụ lục VII - Danh mục chi tiết theo mã HS đối với máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 41/2019/TT-BCT bằng Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2023.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, thương nhân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để được xử lý.

Chi tiết Văn bản hợp nhất số 73/2026/VBHN-TT-BCT ngày 14/9/2026, xem tại đây.