Nhằm tăng cường năng lực pháp lý và kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, vào ngày 01/12/2026 tới đây, Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức Hội nghị nâng cao năng lực tham gia công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp thương mại - đầu tư quốc tế trong lĩnh vực Công Thương.

Hội nghị dự kiến có sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác pháp chế tại các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, doanh nghiệp trong ngành Công Thương; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, luật sư có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật thương mại, đầu tư quốc tế và giải quyết tranh chấp; đại diện một số cơ quan, tổ chức có liên quan cùng đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông.

Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, xây dựng pháp luật ngành Công Thương do Bộ Công Thương tổ chức. Ảnh: Phong Lâm

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ được nghe thông tin tổng quan chung về công tác giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế hiện nay; hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh và các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế của Bộ Công Thương giai đoạn tới (đến 2030).

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Tư pháp sẽ có tham luận về vấn đề đàm phán, giải quyết tranh chấp hợp đồng, các vấn đề pháp lý nhìn từ phía cơ quan nhà nước, từ đó nhằm giúp các doanh nghiệp nâng cao kỹ năng đàm phán, giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Bộ Tài chính có tham luận về cơ chế bảo hộ đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia đầu tư vào Việt Nam và công tác phòng ngừa, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của nhà đầu tư.

Bộ Ngoại giao có tham luận về công cụ pháp lý - ngoại giao trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, thương lượng và hòa giải.

Sau các tham luận, hội nghị bước vào phiên thảo luận với chủ đề chủ động phòng ngừa và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế. Phiên thảo luận đi sâu vào nhận diện sớm nguy cơ, rủi ro và nâng cao hiệu quả phòng ngừa tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế từ sớm, từ xa; kinh nghiệm phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức tư vấn pháp lý trong phòng ngừa, xử lý tranh chấp; nâng cao năng lực pháp lý, nhận diện rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi hoạt động đầu tư ra nước ngoài ngày càng mở rộng; cũng như trao đổi, giải đáp các câu hỏi, tình huống thực tiễn về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp.

Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực tham mưu, xử lý pháp lý và kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho đội ngũ làm công tác pháp chế cùng cộng đồng doanh nghiệp ngành Công Thương, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, tổ chức tư vấn pháp lý và doanh nghiệp trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trước các tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế ngày càng phức tạp.