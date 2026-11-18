Theo Quyết định, việc điều chỉnh được thực hiện trên phạm vi cả nước, trên cơ sở rà soát tổng thể, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và các nội dung điều chỉnh được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 8/10/2026.

Mục tiêu nhằm đáp ứng các định hướng, yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong bối cảnh mới cũng như đồng bộ với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Quyết định, việc điều chỉnh được thực hiện trên phạm vi cả nước - Ảnh minh họa

Một trong những nội dung trọng tâm là rà soát, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Quy hoạch; mức độ phù hợp của quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và phương án phát triển. Làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Rà soát, đánh giá tình hình triển khai các nội dung điều chỉnh đã được phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐBCT ngày 08 tháng 10 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương để xác định nội dung còn phù hợp cần kế thừa và nội dung cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung.

Việc điều chỉnh cũng sẽ cập nhật tên gọi, địa giới và phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau sắp xếp. Chuẩn hóa địa danh, địa chỉ công trình và rà soát phương án bố trí không gian phát triển hạ tầng.

Cùng với đó, cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng. Trên cơ sở kết quả rà soát, dự báo và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đề xuất điều chỉnh phương án phát triển hạ tầng và danh mục công trình, dự án, trong đó làm rõ địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ, phân kỳ đầu tư và phương án kết nối. Xác định nhu cầu sử dụng đất, không gian biển, vốn đầu tư và đề xuất giải pháp huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện Quy hoạch. Sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược để so sánh, lựa chọn và hoàn thiện phương án điều chỉnh.

Đáng chú ý, Quy hoạch sẽ rà soát, đối chiếu với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác có liên quan. Làm rõ các nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hoặc chưa đồng bộ để đề xuất phương án xử lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch.

Đồng thời, cập nhật, chuẩn hóa hệ thống sơ đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch phù hợp với nội dung điều chỉnh Quy hoạch.

Theo kế hoạch, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phải được hoàn thành, trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt trong quý III/2027.