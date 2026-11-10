Bộ Công Thương sắp tổ chức đoàn giao thương sang Trung Quốc

Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu hàng hóa, xây dựng thương hiệu tại thị trường Trung Quốc, thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp.

Thời gian diễn ra từ ngày 10 – 13/12/2026 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Quy mô từ 15 - 20 doanh nghiệp trong lĩnh vực nông sản (trái cây tươi, trái cây sấy...), thủy hải sản, thực phẩm chế biến, logistics, bất động sản.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động tìm hiểu, kết nối giao thương sẽ diễn ra như tọa đàm xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp đầu tư Trung Quốc; tọa đàm kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam và doanh nghiệp nhập khẩu, nhà phân phối, doanh nghiệp F&B của Trung Quốc.

Tại đây, ban tổ chức cũng thực hiện trưng bày, quảng bá sản phẩm có thương hiệu của Việt Nam tới người tiêu dùng Trung Quốc trong khuôn khổ “Chương trình Xuất khẩu Trung Quốc”.

Doanh nghiệp quan tâm đăng ký trước ngày 15/11 về Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên