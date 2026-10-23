Bộ Công Thương sắp tổ chức Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2026

Ảnh minh họa: Lê Hồng Nhung - Mekong ASEAN

Theo Ban tổ chức, đây là diễn đàn cấp cao đối thoại về xu hướng, cơ hội, thách thức và giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.

Thông qua diễn đàn, Chương trình vươn ra thị trường quốc tế – Go Global của Việt Nam cũng chính thức được khởi động. Tại đây, ban tổ chức sẽ công bố về các mục tiêu, định hướng và các chương trình hành động trọng tâm của Go Global.

Sự kiện còn là dịp kết nối doanh nghiệp với hệ sinh thái nguồn lực Go Global, gồm tài chính, đầu tư, tư vấn, thị trường, logistics, thương hiệu, phân phối và đối tác quốc tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên đối thoại “Doanh nghiệp Việt Nam Go Global - Cơ hội và con đường phía trước” sẽ tập trung thảo luận về cơ hội tiếp cận thị trường, những thách thức trong quá trình quốc tế hóa và giải pháp nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phiên “Go Global Stories - Kinh nghiệm và bài học thực tế” sẽ chia sẻ kinh nghiệm đầu tư, phát triển thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối và hiện diện thương mại ở nước ngoài.

Diễn đàn cũng dự kiến kết nối trực tuyến với một số Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài nhằm tăng cường thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường.

Ngoài ra, diễn đàn còn công bố Mạng lưới đối tác đồng hành Go Global và ký kết các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại – Văn phòng Chương trình với các đối tác, nhằm tăng cường kết nối nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp.

Thông qua diễn đàn, Bộ Công Thương hướng tới thúc đẩy phối hợp giữa các cơ quan quản lý, địa phương, tổ chức hỗ trợ và cộng đồng doanh nghiệp, từng bước đưa Chương trình Go Global vào thực tiễn, tạo thêm động lực để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.