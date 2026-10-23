Bộ Công Thương sắp đưa đoàn doanh nghiệp dự Triển lãm Halal tại Thổ Nhĩ Kỳ

Gian hàng Việt Nam tại Triển lãm Halal OIC Istanbul năm 2025. Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp tổ chức đoàn doanh nghiệp tham dự Triển lãm Halal OIC Istanbul tại Thổ Nhĩ Kỳ. Thời gian kéo dài từ ngày 23 – 30/11/2026.

Theo Cục Xúc tiến thương mại, việc tham gia triển lãm sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm và năng lực cung ứng của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Halal quốc tế.

Dịp này còn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Halal thế giới với trị giá trên 5.000 tỷ USD, đặc biệt là thị trường 57 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC); khai thác tiềm năng xuất khẩu và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức quản lý, tổ chức chứng nhận Halal và các hiệp hội ngành hàng uy tín thuộc khối OIC; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái Halal toàn cầu.

Doanh nghiệp còn có cơ hội cập nhật thông tin về xu hướng tiêu dùng, nhu cầu thị trường, các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu chứng nhận Halal và cơ chế công nhận lẫn nhau giữa các hệ thống chứng nhận Halal của Việt Nam và quốc tế.

Các đơn vị tham gia Đoàn sẽ bao gồm các trung tâm xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu và đơn vị cung ứng dịch vụ có năng lực, nhu cầu phát triển thị trường Halal; ưu tiên các lĩnh vực thực phẩm, nông sản chế biến, thủy sản, dược phẩm, mỹ phẩm, dệt may, thời trang và các sản phẩm, dịch vụ phù hợp tiêu chuẩn Halal.

Các đơn vị quan tâm đăng ký tham dự về Cục Xúc tiến thương mại trước ngày 30/10/2026.

Năm 2025, Triển lãm Halal OIC Istanbul đã thu hút khoảng 500 nhà triển lãm đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các sản phẩm trưng bày đa dạng trên nhiều lĩnh vực như thực phẩm Halal, mỹ phẩm, tài chính, dệt may, du lịch và y tế.

Triển lãm thu hút từ 40.000 – 50.000 lượt khách tham quan đến từ 110 quốc gia, vùng lãnh thổ; hơn 5.000 cuộc gặp kết nối doanh nghiệp được diễn ra.