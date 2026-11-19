Ngày 17/11/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3055/QĐ-BCT, chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch).

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Theo Quyết định số 3055/QĐ-BCT, việc điều chỉnh Quy hoạch được thực hiện trên phạm vi cả nước, thông qua rà soát tổng thể, sửa đổi và bổ sung các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 và điều chỉnh tại Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 8/10/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo Bộ Công Thương, việc rà soát nhằm cập nhật những biến động và yêu cầu mới trong thực tiễn, đáp ứng định hướng phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời bảo đảm phù hợp với Chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đợt điều chỉnh tập trung vào 5 nhóm nội dung. Trong đó, cơ quan chức năng sẽ rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch, xem xét mức độ phù hợp của hệ thống quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng và phương án phát triển. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ làm rõ những kết quả đạt được, các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 2579/QĐ-BCT ngày 08/10/2026 để xác định những nội dung còn phù hợp cần kế thừa và những vấn đề cần tiếp tục điều chỉnh, bổ sung.

Bộ cũng yêu cầu cập nhật dự báo nguồn cung, nhu cầu tiêu thụ và yêu cầu dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt theo từng vùng. Trên cơ sở đó, cơ quan lập quy hoạch đề xuất điều chỉnh phương án phát triển hạ tầng, danh mục dự án, địa điểm, quy mô, công suất, tiến độ, nhu cầu vốn đầu tư và phương án kết nối. Bên cạnh đó, xác định nhu cầu sử dụng đất, không gian biển, nhu cầu vốn đầu tư và các giải pháp huy động nguồn lực; sử dụng kết quả đánh giá môi trường chiến lược để so sánh, hoàn thiện phương án tối ưu.

Quyết định cũng yêu cầu rà soát và cập nhật tên gọi, địa giới cũng như phạm vi quản lý của các đơn vị hành chính sau khi thực hiện sắp xếp. Cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành chuẩn hóa địa danh, địa chỉ công trình và xem xét lại phương án bố trí không gian phát triển hạ tầng.

Một nội dung khác là rà soát sự phù hợp giữa Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt với Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan. Những nội dung chồng chéo, mâu thuẫn hoặc thiếu đồng bộ giữa các quy hoạch sẽ được xác định để đề xuất phương án xử lý.

Hệ thống sơ đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch cũng được cập nhật, chuẩn hóa theo các nội dung điều chỉnh.

Bộ Công Thương giao Cục Năng lượng - Dầu khí chủ trì rà soát, lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và hoàn thiện các thủ tục theo quy định.

Hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch phải được hoàn thành và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt trong quý III/2027.