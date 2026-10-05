Bộ Công Thương quy định về quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 64/2026/TT-BCT ngày 30/9/2026, quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; áp dụng mô hình quản lý năng lượng và thực hiện kiểm toán năng lượng.

Về phạm vi điều chỉnh, thông tư nhằm, xây dựng danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm. Xây dựng kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch hằng năm, 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình sử dụng năng lượng hằng năm của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước có mức tiêu thụ điện hằng năm từ 100.000 kWh trở lên. Mô hình quản lý năng lượng. Cũng như trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung báo cáo kiểm toán năng lượng.

Bộ Công Thương ban hành thông tư về lập kế hoạch, báo cáo, quản lý và kiểm toán năng lượng, nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Về thực hiện kiểm toán năng lượng đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, thông tư quy định, cơ sở có trách nhiệm 3 năm một lần thực hiện việc kiểm toán năng lượng bắt buộc. Các bước thực hiện kiểm toán năng lượng và nội dung báo cáo kiểm toán năng lượng của cơ sở quy định tại phụ lục III ban hành kèm theo thông tư này.

Kết quả kiểm toán năng lượng là báo cáo kiểm toán năng lượng, bao gồm số liệu khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở; kết quả tính toán cường độ năng lượng hoặc mức sử dụng năng lượng (SEC); sơ đồ cân bằng năng lượng; phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng, đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng; đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng, phân tích hiệu quả đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất để cơ sở lựa chọn triển khai áp dụng…

Về điều khoản thi hành, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2026. Thông tư này thay thế Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

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