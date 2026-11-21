Thứ trưởng Nguyễn Việt Sơn đã ký ban hành Thông tư số 71/2026/TT-BCT ngày 19/11/2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics.

Thông tư gồm 4 Chương, 14 Điều, quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics; việc tự công bố, cập nhật và khai thác thông tin trên Cơ sở dữ liệu hạ tầng thương mại quốc gia tại địa chỉ TradeNode.vn.

Theo Thông tư, trung tâm logistics là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và công nghệ đồng bộ, nơi diễn ra các hoạt động lưu trữ, gom hàng, chia tách, xử lý, thông quan (nếu có), phân phối hàng hóa và các dịch vụ logistics khác do một hoặc nhiều đơn vị cung ứng.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định tiêu chí phân loại, phân hạng trung tâm logistics. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Nguyên tắc phân loại, phân hạng trung tâm logistics

Trung tâm logistics được phân loại, phân hạng dựa trên các tiêu chí về chức năng, quy mô, phạm vi phục vụ, năng lực khai thác, mức độ kết nối với hạ tầng giao thông, loại hình và chất lượng dịch vụ logistics cung cấp, vai trò trong mạng lưới logistics, mức độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Việc phân loại, phân hạng bảo đảm thống nhất, công khai, minh bạch, chính xác.

Đối với công trình nhiều tầng, tổng diện tích tất cả các sàn sử dụng được quy đổi tương đương với diện tích đất theo tỷ lệ 1:1. 4.

Đối với đô thị đặc biệt, việc phân loại, phân hạng được áp dụng các tiêu chí đặc thù về diện tích đất tối thiểu, phù hợp với điều kiện quỹ đất và đặc điểm phát triển đô thị, đáp ứng các quy định tại Thông tư này.

Việc tự công bố loại, hạng trung tâm logistics không thay thế giấy phép, quyết định công nhận, giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận đủ điều kiện theo pháp luật chuyên ngành.

Việc phân loại, phân hạng và vận hành trung tâm logistics gắn với yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tiêu chí, phân loại, phân hạng trung tâm logistics

Trung tâm logistics hạng I (cấp quốc tế/quốc gia)

Tiêu chí về vị trí: Kết nối trực tiếp với ít nhất hai phương thức vận tải trở lên (đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt, hàng không); kết nối trực tiếp với mạng lưới đường bộ cao tốc hoặc tuyến đường quốc lộ lớn.

Tiêu chí về quy mô:

a) Năng lực xử lý hàng hóa ≥ 3 triệu tấn/năm hoặc năng lực tương đương 200.000 TEU/năm hoặc tương đương 35 triệu đơn hàng/năm;

b) Bãi đỗ xe container tối thiểu 200 vị trí; đường nội bộ 2 làn, chiều rộng ≥ 7 m, bảo đảm xe container 40 feet lưu thông thông suốt;

c) Tổng diện tích ≥ 20 ha.

Tiêu chí kỹ thuật, hạ tầng xanh và phát triển bền vững:

a) Tiêu chí kỹ thuật: Hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 1; hệ thống camera giám sát 24/7; hệ thống kiểm soát ra vào bằng thẻ thông minh; có nguồn điện dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động cho hệ thống kho chuyên dụng bảo quản hàng hóa, hệ thống an ninh, an toàn và hạ tầng điều phối giao thông chặng cuối tối thiểu 24 giờ khi xảy ra sự cố; hệ thống phòng cháy, chữa cháy đáp ứng quy định của pháp luật và chuẩn kết nối viễn thông dự phòng (≥ 2 nhà cung cấp độc lập); có phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống điều hành, hệ thống quản lý kho bãi và dữ liệu vận hành theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng.

b) Hạ tầng xanh và phát triển bền vững: Có sử dụng điện được cung cấp từ năng lượng tái tạo; hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, kệ hoặc tấm kê hàng hóa tại trung tâm logistics; bố trí bãi đỗ và trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô.

Về công năng:

a) Kết nối chuỗi cung ứng ở phạm vi quốc gia hoặc quốc tế; là đầu mối liên kết giữa các trung tâm logistics cấp vùng, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm sản xuất, tiêu thụ hàng hóa;

b) Thực hiện tối thiểu 50% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics.

Trung tâm logistics hạng II (cấp vùng)

Tiêu chí về vị trí: Tại trung tâm kinh tế cấp vùng; kết nối trực tiếp với ít nhất một phương thức vận tải (thông qua hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường sông hoặc ga đường sắt cấp vùng).

Tiêu chí về quy mô:

a) Năng lực xử lý từ 1 triệu tấn/năm đến dưới 3 triệu tấn/năm hoặc tương đương từ 70.000 đến dưới 200.000 TEU/năm hoặc tương đương 10 triệu đến dưới 35 triệu đơn hàng/năm; b) Tổng diện tích từ 10 ha đến dưới 20 ha.

Tiêu chí kỹ thuật, hạ tầng xanh và phát triển bền vững:

a) Tiêu chí kỹ thuật: Hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 2; tối thiểu 30% quy trình chủ chốt được tự động hóa và kết nối dữ liệu điện tử; ứng dụng ít nhất một trong các công nghệ số hiện đại để tối ưu vận hành;

b) Hạ tầng xanh và phát triển bền vững: Sử dụng hoặc có phương án, kế hoạch sử dụng điện được cung cấp từ năng lượng tái tạo; hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì tại trung tâm logistics; bố trí bãi đỗ và trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô.

Về công năng: Thực hiện tối thiểu 30% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics trong phạm vi vùng và liên vùng.

Trung tâm logistics hạng III (cấp tỉnh)

Tiêu chí về vị trí: Kết nối trực tiếp với đường giao thông, kết nối thị trường tiêu thụ với khu vực sản xuất hoặc nguồn cung ứng tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí về quy mô:

a) Năng lực xử lý dưới 1 triệu tấn/năm hoặc tương đương dưới 70.000 TEU/năm hoặc tương đương dưới 10 triệu đơn hàng/năm; b) Tổng diện tích từ 03 ha đến dưới 10 ha.

Tiêu chí kỹ thuật, hạ tầng xanh và phát triển bền vững:

a) Tiêu chí kỹ thuật: Hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 3; tối thiểu 10% quy trình chủ chốt được tự động hóa và kết nối dữ liệu điện tử;

b) Hạ tầng xanh và phát triển bền vững: Có phương án, kế hoạch sử dụng điện được cung cấp từ năng lượng tái tạo; hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom bao bì, gỗ, bìa các-tông tại trung tâm; bố trí trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô.

Về công năng: Thực hiện một số dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu lưu thông và phân phối hàng hóa ở phạm vi nội tỉnh hoặc đô thị.

Phân loại trung tâm logistics

Các loại trung tâm logistics:

a) Trung tâm logistics theo phương thức vận tải (cảng biển và hàng không);

b) Trung tâm logistics theo ngành hàng (nông sản, thủy sản, công nghiệp, hàng hóa đặc biệt);

c) Trung tâm logistics khu chế xuất, khu thương mại tự do, phi thuế quan;

d) Trung tâm logistics biên giới, cửa khẩu;

đ) Trung tâm logistics thương mại điện tử.

Tiêu chí phân loại:

a) Vị trí: kết nối thuận tiện đến các cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa;

b) Quy mô: Diện tích từ 03 ha trở lên;

c) Công năng: Thực hiện ít nhất 3 dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ logistics;

d) Tiêu chí kỹ thuật: áp dụng hệ thống phần mềm, kết nối dữ liệu điện tử vào quản lý, vận hành trung tâm logistics;

đ) Hạ tầng xanh và phát triển bền vững: Tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, gỗ, bìa các-tông tại trung tâm; bố trí hạ tầng cấp năng lượng cho phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh phù hợp với quy mô và nhu cầu khai thác.

Thông tư cũng quy định cụ thể về: đánh giá, công bố hạng, loại trung tâm logistics; Cập nhật thông tin, công khai dữ liệu; tổ chức thực hiện; trách nhiệm của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), trách nhiệm của UBND cấp tỉnh; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý và vận hành trung tâm logistics...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/01/2027. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để được hướng dẫn, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Chi tiết Thông tư số 71/2026/TT-BCT, xem tại đây.