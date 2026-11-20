Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân đầu tư, quản lý, vận hành, khai thác trung tâm logistics trên lãnh thổ Việt Nam và các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị có liên quan đến phát triển, quản lý trung tâm logistics.

Cảng Quy Nhơn - cửa ngõ xuất nhập khẩu chủ lực hàng hóa của Tây Nguyên, là điểm đầu trong hệ thống logistics của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Kha Phạm/TTXVN

Theo Thông tư, trung tâm logistics là khu vực có ranh giới địa lý xác định, được quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và công nghệ đồng bộ, nơi diễn ra các hoạt động lưu trữ, gom hàng, chia tách, xử lý, thông quan (nếu có), phân phối hàng hóa và các dịch vụ logistics khác do một hoặc nhiều đơn vị cung ứng.

Việc phân loại, phân hạng trung tâm logistics được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về chức năng, quy mô, phạm vi phục vụ, năng lực khai thác, mức độ kết nối với hạ tầng giao thông, loại hình và chất lượng dịch vụ logistics cung cấp, vai trò trong mạng lưới logistics, mức độ hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Các tiêu chí phải bảo đảm tính thống nhất, công khai, minh bạch và chính xác.

Thông tư quy định ba hạng trung tâm logistics, gồm: hạng I (cấp quốc tế/quốc gia), hạng II (cấp vùng) và hạng III (cấp tỉnh). Đối với trung tâm logistics hạng I, về vị trí, phải kết nối trực tiếp với ít nhất hai phương thức vận tải trở lên trong số đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và hàng không; đồng thời kết nối trực tiếp với mạng lưới đường bộ cao tốc hoặc tuyến đường quốc lộ lớn.

Về quy mô, trung tâm logistics hạng I phải có năng lực xử lý hàng hóa từ 3 triệu tấn/năm trở lên hoặc tương đương 200.000 TEU/năm hoặc 35 triệu đơn hàng/năm; bãi đỗ xe container tối thiểu 200 vị trí; đường nội bộ 2 làn, chiều rộng từ 7 m trở lên, bảo đảm xe container 40 feet lưu thông thông suốt; tổng diện tích từ 20 ha trở lên.

Về công năng, trung tâm logistics hạng I phải kết nối chuỗi cung ứng ở phạm vi quốc gia hoặc quốc tế, là đầu mối liên kết giữa các trung tâm logistics cấp vùng, cảng biển, cảng hàng không, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu kinh tế và các trung tâm sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Đồng thời, phải thực hiện tối thiểu 50% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ logistics.

Đối với trung tâm logistics hạng II, về vị trí, phải đặt tại trung tâm kinh tế cấp vùng, kết nối trực tiếp với ít nhất một phương thức vận tải thông qua hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh lộ, đường sông hoặc ga đường sắt cấp vùng. Tổng diện tích từ 10 ha đến dưới 20 ha; năng lực xử lý từ 1 triệu tấn đến dưới 3 triệu tấn/năm hoặc tương đương từ 70.000 đến dưới 200.000 TEU/năm hoặc từ 10 triệu đến dưới 35 triệu đơn hàng/năm.

Trung tâm logistics hạng II phải thực hiện tối thiểu 30% số lượng dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP trong phạm vi vùng và liên vùng.

Đối với trung tâm logistics hạng III, về vị trí, phải kết nối trực tiếp với đường giao thông, kết nối thị trường tiêu thụ với khu vực sản xuất hoặc nguồn cung ứng tập trung trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích từ 3 ha đến dưới 10 ha; năng lực xử lý dưới 1 triệu tấn/năm hoặc tương đương dưới 70.000 TEU/năm hoặc dưới 10 triệu đơn hàng/năm.

Trung tâm logistics hạng III thực hiện một số dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP, đáp ứng nhu cầu lưu thông và phân phối hàng hóa ở phạm vi nội tỉnh hoặc đô thị. Bên cạnh phân hạng theo quy mô và phạm vi phục vụ, Thông tư quy định 5 loại trung tâm logistics, gồm: trung tâm logistics theo phương thức vận tải (cảng biển và hàng không); trung tâm logistics theo ngành hàng (nông sản, thủy sản, công nghiệp, hàng hóa đặc biệt); trung tâm logistics khu chế xuất, khu thương mại tự do, phi thuế quan; trung tâm logistics biên giới, cửa khẩu; trung tâm logistics thương mại điện tử.

Để được phân loại, trung tâm logistics phải đáp ứng các tiêu chí về vị trí, quy mô, công năng, kỹ thuật và hạ tầng xanh, phát triển bền vững. Cụ thể, phải có kết nối thuận tiện đến cảng hàng không, cảng biển, đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa; diện tích từ 3 ha trở lên; thực hiện ít nhất 3 dịch vụ logistics theo quy định tại Nghị định số 163/2017/NĐ-CP.

Về kỹ thuật, trung tâm phải áp dụng hệ thống phần mềm, kết nối dữ liệu điện tử vào quản lý, vận hành. Đồng thời, phải tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, gỗ, bìa các-tông; bố trí hạ tầng cấp năng lượng cho phương tiện sử dụng năng lượng điện, năng lượng xanh phù hợp với quy mô và nhu cầu khai thác.

Một trong những nhóm tiêu chí được quy định cụ thể tại Thông tư là yêu cầu về kỹ thuật, mức độ ứng dụng công nghệ và hạ tầng xanh đối với từng hạng trung tâm logistics. Đối với hạng I, trung tâm phải áp dụng hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 1; có hệ thống camera giám sát 24/7, kiểm soát ra vào bằng thẻ thông minh; có nguồn điện dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động cho hệ thống kho chuyên dụng bảo quản hàng hóa, hệ thống an ninh, an toàn và hạ tầng điều phối giao thông chặng cuối tối thiểu 24 giờ khi xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, phải có hệ thống phòng cháy, chữa cháy đáp ứng quy định pháp luật, chuẩn kết nối viễn thông dự phòng từ 2 nhà cung cấp độc lập trở lên và phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng đối với hệ thống điều hành, hệ thống quản lý kho bãi và dữ liệu vận hành.

Đối với hạng II, trung tâm phải áp dụng hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 2; tối thiểu 30% quy trình chủ chốt được tự động hóa và kết nối dữ liệu điện tử; ứng dụng ít nhất một trong các công nghệ số hiện đại để tối ưu vận hành.

Đối với hạng III, trung tâm phải áp dụng hệ thống quản lý kho bãi cấp độ 3; tối thiểu 10% quy trình chủ chốt được tự động hóa và kết nối dữ liệu điện tử. Về hạ tầng xanh và phát triển bền vững, trung tâm logistics hạng I phải sử dụng điện được cung cấp từ năng lượng tái tạo; có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom, tái chế hoặc tái sử dụng bao bì, kệ hoặc tấm kê hàng hóa; bố trí bãi đỗ và trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô.

Đối với hạng II, trung tâm phải sử dụng hoặc có phương án, kế hoạch sử dụng điện từ năng lượng tái tạo; có hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom và có phương án tái chế hoặc tái sử dụng bao bì; bố trí bãi đỗ và trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô.

Đối với hạng III, trung tâm phải có phương án, kế hoạch sử dụng điện từ năng lượng tái tạo; hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng đang có hiệu lực; thu gom bao bì, gỗ, bìa các-tông và bố trí trạm sạc xe điện phù hợp với quy mô. Thông tư quy định tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành trung tâm logistics căn cứ các tiêu chí để tự đánh giá, xác định hạng, loại và công bố thông tin; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin đã công bố.

Nội dung tự công bố gồm thông tin nhận diện trung tâm logistics; hạng, loại trung tâm; thông tin về hạ tầng, năng lực; tiêu chí kỹ thuật, hạ tầng xanh và phát triển bền vững; cam kết về tính chính xác, đầy đủ của thông tin và trách nhiệm cập nhật khi có thay đổi. Thông tin được công bố, cập nhật và khai thác trên Cơ sở dữ liệu hạ tầng thương mại quốc gia tại địa chỉ TradeNode.vn. Khi có sự thay đổi về nội dung đã công bố, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định.

Theo phân công tại Thông tư, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình vận hành Cơ sở dữ liệu hạ tầng thương mại quốc gia; tổng hợp, khai thác, quản lý dữ liệu tự công bố phục vụ công tác xây dựng cơ chế, chính sách và định hướng phát triển hệ thống trung tâm logistics.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý nhà nước phối hợp triển khai Thông tư trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chỉ đạo tham chiếu các tiêu chí tại Thông tư khi xây dựng, điều chỉnh, tích hợp định hướng phát triển trung tâm logistics vào quy hoạch và kế hoạch có liên quan. Đồng thời, theo dõi, xác thực thông tin tự công bố của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; yêu cầu đính chính, cập nhật hoặc kiến nghị xử lý theo quy định khi phát hiện thông tin sai lệch, không đầy đủ.

Thông tư số 71/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/1/2027.