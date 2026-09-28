Bộ Công Thương quy định nội dung điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản

Thông tư số 53/2026/TT-BCT quy định chi tiết khoản 3 Điều 14 và khoản 3 Điều 20 của Luật Địa chất và khoáng sản, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 147/2025/QH15 về nội dung điều tra cơ bản địa chất quốc gia đến tỷ lệ 1:50.000 và lập bản đồ địa chất chuyên đề tỷ lệ lớn hơn 1:50.000; nội dung điều tra địa chất về khoáng sản.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản; tổ chức, cá nhân thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất và đề án điều tra địa chất về khoáng sản.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 53/2026/TT-BCT ngày 15/9/2026 quy định nội dung điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản.

Nội dung điều tra cơ bản địa chất để lập bản đồ địa chất quốc gia

Thông tư quy định nội dung lập bản đồ địa chất quốc gia ở nhiều tỷ lệ, gồm 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000 và 1:50.000 phần đất liền. Thông tư cũng quy định nội dung lập bản đồ trường địa vật lý, bản đồ địa hóa, bản đồ di chỉ địa chất, di sản địa chất, bản đồ địa mạo, bản đồ vỏ phong hóa, bản đồ tai biến địa chất, bản đồ địa chất môi trường, bản đồ địa chất công trình và bản đồ địa chất đô thị.

Theo Thông tư, bản đồ địa chất chuyên đề được lập để phục vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và nghiên cứu khoa học, bao gồm các nội dung về viễn thám, địa chất, địa vật lý, địa hóa, trọng sa, phân tích mẫu, ứng dụng công nghệ GIS, mô hình hóa và cơ sở dữ liệu số.

Căn cứ mục tiêu nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn, bản đồ địa chất chuyên đề gồm bản đồ cấu trúc kiến tạo tỷ lệ 1:25.000; bản đồ thạch học - cấu trúc tỷ lệ 1:25.000, 1:10.000; bản đồ cấu trúc khống chế quặng hóa tỷ lệ 1:25.000, 1:10.000; bản đồ dự báo tài nguyên địa chất, khoáng sản ẩn sâu tỷ lệ 1:25.000, 1:10.000; bản đồ cấu trúc trường quặng tỷ lệ 1:10.000, 1:5.000 và các loại bản đồ chuyên đề khác theo quy định.

Thông tư đồng thời quy định việc lập bản đồ tổng hợp tài nguyên địa chất, khoáng sản trên cơ sở tổng hợp, phân tích kết quả điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản, thăm dò và khai thác khoáng sản phục vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản theo ngành và địa phương.

Nội dung điều tra địa chất về khoáng sản

Theo Điều 18, điều tra các cấu trúc địa chất có tiền đề, dấu hiệu thuận lợi về khoáng sản, nội dung gồm: Xác định các yếu tố địa chất, kiến tạo thuận lợi hình thành, tích tụ khoáng sản; Đánh giá các thực thể địa chất có tiềm năng sinh khoáng; Khoanh định khu vực và đánh giá khả năng tồn tại khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm và dự báo các thân khoáng sản ẩn hoặc bị che phủ; Dự báo tài nguyên khoáng sản đến cấp 334a; Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:25.000; khoanh định các khu vực có triển vọng chuyển giao giai đoạn đánh giá tiềm năng khoáng sản.

Đối với đánh giá tiềm năng khoáng sản, Thông tư quy định việc thu thập, tổng hợp tài liệu địa chất, địa vật lý, địa hóa để lập hoặc biểu diễn bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ từ 1:10.000 đến 1:5.000 hoặc lớn hơn tùy theo mức độ phức tạp và kích thước các đối tượng địa chất, khoáng sản.

Việc đánh giá cũng xác định các yếu tố địa chất ảnh hưởng đến quá trình hình thành, tích tụ và biến đổi các thân khoáng sản; xác định quy luật phân bố khoáng sản; dự báo các thân khoáng sản ẩn hoặc bị che phủ; đánh giá sơ bộ tính khả tuyển của khoáng sản và điều kiện địa chất thủy văn, địa chất công trình phục vụ khai thác khoáng sản.

Theo quy định, kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản được sử dụng để dự báo tài nguyên khoáng sản chính đến cấp tài nguyên 333 và khoanh định các khu vực có triển vọng chuyển giao thăm dò, khai thác khoáng sản.

Đối với đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản đã được phê duyệt, trình cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng để thẩm định, phê duyệt mà không phải nộp, trình lại theo nội dung quy định tại Thông tư này. Với trường hợp điều chỉnh nội dung chuyên môn của đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản địa chất, điều tra địa chất về khoáng sản sau ngày Thông tư có hiệu lực thi hành thì nội dung điều chỉnh thực hiện theo Thông tư này, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định việc tiếp tục áp dụng các nội dung theo đề án, dự án, nhiệm vụ phê duyệt để bảo đảm tính đồng bộ.

Thông tư số 53/2026/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2026.

Chi tiết Thông tư số 53/2026/TT-BCT, xem tại đây.