Bộ Công Thương quy định mới về chế độ báo cáo cụm công nghiệp

Quy định rõ trách nhiệm báo cáo của từng cấp

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 137/2026/VBHN-TT-BCT quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp, cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước và một số mẫu văn bản về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Văn bản hợp nhất Thông tư số 14/2024/TT-BCT ngày 15/8/2024 và các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 69/2026/TT-BCT ngày 30/10/2026. Trong đó, những quy định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 18/12/2026.

Bộ Công Thương vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 137/2026/VBHN-TT-BCT quy định chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp.

Theo quy định, đối tượng thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gồm Sở Công Thương các tỉnh, thành phố; UBND cấp xã; chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Đáng chú ý, Thông tư số 69/2026/TT-BCT thay thế cụm từ “cấp huyện” bằng “cấp xã” tại các quy định liên quan, đồng thời sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ về cụm công nghiệp.

Theo đó, trước ngày 20/6 và trước ngày 20/12 hằng năm, các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp phải báo cáo tình hình hoạt động của dự án trong 6 tháng và cả năm theo biểu mẫu quy định. Báo cáo gửi Thống kê cấp cơ sở, đồng thời gửi UBND cấp xã.

Cùng thời hạn, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, gửi Thống kê cấp cơ sở, UBND cấp xã và Sở Công Thương.

Đối với UBND cấp xã, thời hạn gửi báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn là trước ngày 25/6 và trước ngày 25/12 hằng năm. Báo cáo được gửi UBND cấp tỉnh và Sở Công Thương.

Trường hợp cụm công nghiệp nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, UBND cấp tỉnh giao một UBND cấp xã làm đầu mối thực hiện chế độ báo cáo.

Ở cấp tỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn trước ngày 30/6 và trước ngày 31/12 hằng năm, gửi UBND cấp tỉnh và Bộ Công Thương thông qua Cục Công nghiệp.

Cập nhật dữ liệu, theo dõi hoạt động cụm công nghiệp

Bên cạnh chế độ báo cáo, văn bản quy định việc xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu cụm công nghiệp cả nước.

Cục Công nghiệp phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số cùng các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng, vận hành hệ thống. Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật dữ liệu cụm công nghiệp trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Khi cơ sở dữ liệu được xây dựng và vận hành, Sở Công Thương thực hiện gửi báo cáo định kỳ tới Bộ Công Thương thông qua việc cập nhật dữ liệu và gửi báo cáo trên hệ thống.

Thông tư quy định sáu biểu mẫu báo cáo, phục vụ theo dõi hoạt động của dự án đầu tư, tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật và tổng hợp tình hình cụm công nghiệp ở cấp xã, cấp tỉnh.

Các biểu mẫu bao gồm nhiều chỉ tiêu về diện tích, vốn đầu tư, tỷ lệ lấp đầy, số dự án, doanh thu, lao động, thu nhập bình quân và tình hình đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Đáng chú ý, biểu mẫu báo cáo về hạ tầng kỹ thuật yêu cầu cung cấp thông tin về loại hình cụm công nghiệp, gồm cụm công nghiệp làng nghề, chuyên ngành, hỗ trợ, công nghệ cao, sinh thái và đa ngành.

Nội dung báo cáo còn theo dõi diện tích đất dành cho doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê, thuê lại theo quyết định của UBND cấp tỉnh, nếu có.

Đối với môi trường, các biểu mẫu yêu cầu cập nhật tình trạng đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, việc đáp ứng tiêu chuẩn môi trường và các trường hợp không phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung theo quy định pháp luật.

Việc thống nhất trách nhiệm, thời hạn và các chỉ tiêu báo cáo tạo cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi tình hình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng đất và hạ tầng môi trường tại các cụm công nghiệp, phục vụ công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước.

Theo Văn bản hợp nhất số 137/2026/VBHN-TT-BCT, số liệu báo cáo 6 tháng được tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 của kỳ báo cáo. Số liệu báo cáo năm được tính từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo.