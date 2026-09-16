Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2223/QĐ-BCT ngày 11/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

Theo Quyết định, Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước về công tác tổ chức bộ máy, biên chế; cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm soát và xác minh tài sản, thu nhập; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và phát triển nguồn nhân lực của ngành Công Thương; chính sách lao động, tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và công tác thi đua - khen thưởng trong ngành Công Thương theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về tổ chức bộ máy và biên chế

a) Trình Bộ trưởng để trình cấp có thẩm quyền quyết định: Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ; thành lập, nâng cấp, tổ chức lại, giải thể Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và tương đương, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; quy định phân cấp quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại giữa Trung ương và địa phương.

b) Tổng hợp, trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt:

- Đề án tổng thể về tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương;

- Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ và tương đương, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; phân công, phân cấp cho các tổ chức trực thuộc Bộ;

- Thông tư hướng dẫn chung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ngành Công Thương của Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định;

- Xếp hạng đối với các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập thuộc Bộ;

- Biên chế, số lượng vị trí việc làm của các cơ quan hành chính thuộc Bộ theo quy định, danh mục vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc hàng năm đối với Cục và tương đương, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ theo quy định.

c) Cho ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo quyết định hành chính do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì xây dựng có nội dung về tổ chức bộ máy, biên chế trước khi Lãnh đạo Bộ ký ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Về quản lý cán bộ, công chức, viên chức

a) Tổng hợp, xây dựng, trình Bộ trưởng:

- Công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; kế hoạch luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ; phương án cán bộ, nhân sự do cấp trên quản lý;

- Triển khai, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức và đối tượng khác tại các đơn vị thuộc Bộ theo quy định pháp luật và quy định của Bộ;

- Quy trình quản lý và quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật;

- Quy định thẩm quyền và trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với Thứ trưởng và tương đương, quyết định lương thưởng, phụ cấp và các chính sách khác của chức danh này theo quy định của pháp luật;

- Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cấp Trưởng, cấp Phó của người đứng đầu các đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chức danh tương đương của các Vụ, Văn phòng Bộ; các chức danh khác theo quy định của Bộ; cử cán bộ biệt phái theo quy định của pháp luật;

- Đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác tại các đơn vị thuộc Bộ theo quy định pháp luật và quy định của Bộ;

- Đầu mối về công tác Thương vụ; cử, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật đối với công chức đi công tác nhiệm kỳ nước ngoài và quyết định lương thưởng, phụ cấp và các chính sách khác theo quy định của pháp luật;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các chính sách khác đối với Thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên chuyên ngành; cho ý kiến để bổ nhiệm Tổng giám đốc các Tổng công ty, Công ty 100% vốn nhà nước thuộc Bộ hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật;

- Cử, miễn nhiệm, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu, quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các chính sách khác của Người đại diện vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Bộ được giao quản lý theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quy định, hệ thống chức danh đầy đủ, tiêu chuẩn ngạch công chức hành chính của Bộ Công Thương; tiêu chuẩn các chức danh lãnh đạo quản lý đối với các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thuộc Bộ hoặc được giao quản lý; tổ chức, hướng dẫn thực hiện sau khi được ban hành.

c) Trình Bộ trưởng quyết định cử các đoàn, cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; giải quyết thủ tục cho cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp và các chức danh khác thuộc diện Bộ quản lý ở các đơn vị đi nước ngoài về việc riêng theo quy định phân cấp của Bộ và của pháp luật.

d) Tham mưu thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ theo phân cấp.

đ) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức Cơ quan Bộ và cán bộ lãnh đạo thuộc Bộ quản lý theo quy định.

e) Tham mưu, thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Bộ quản lý và các đối tượng khác theo phân cấp và quy định của pháp luật. Tổng hợp, trình Bộ trưởng việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

g) Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên trong ngành Công Thương.

h) Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ và xác minh tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật.

3. Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực

a) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện/phối hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực của ngành Công Thương.

b) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện đề án, dự án, kế hoạch, chương trình, tài liệu và các nhiệm vụ khác về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ liên quan lập kế hoạch và phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, công chức theo nội dung được phê duyệt; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tiêu chuẩn chức danh, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ, hội nhập kinh tế quốc tế, kiến thức quốc phòng và an ninh... cho cán bộ, công chức, viên chức của Ngành theo thẩm quyền của Bộ.

d) Định kỳ tổ chức tổng kết, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực.

đ) Chủ trì xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đề án, chương trình, chương trình mục tiêu (quốc gia) về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp theo quy định. Chủ trì tìm kiếm, đề xuất, đàm phán, trình ký kết/ký kết theo thẩm quyền, tổ chức thực hiện các thỏa thuận, cam kết, hiệp định hợp tác, dự án hợp tác quốc tế (gồm cả dự án ODA, vay ưu đãi, hỗ trợ kỹ thuật,...) về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực ngành Công Thương;

e) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở đào tạo thuộc Bộ theo quy định; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành chức năng xác định nhu cầu đặt hàng đào tạo nhân lực cho ngành Công Thương, trình Bộ trưởng phê duyệt phương án đặt hàng, giao nhiệm vụ, giám sát và nghiệm thu kết quả thực hiện.

4. Về sắp xếp và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp

a) Trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc cho ý kiến:

- Về Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ của các doanh nghiệp do Bộ Công Thương làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Thành lập, tổ chức lại, chuyển sở hữu, phân loại, xếp hạng, xếp loại đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ hoặc được giao quản lý theo quy định của pháp luật;

- Giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do Bộ được giao là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước quyết định những nội dung về Điều lệ, sửa đổi và bổ sung Điều lệ; thành lập, tổ chức lại và những nội dung khác được phân công quản lý theo quy định của Bộ.

b) Thực hiện giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và các chế độ đối với người quản lý và lao động tại các doanh nghiệp thuộc Bộ hoặc Bộ được giao là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước.

5. Về chính sách lao động, tiền lương

a) Xây dựng, trình Bộ để kiến nghị với cơ quan chức năng ban hành các chính sách, chế độ đối với các nghề đặc thù của ngành Công Thương; giải quyết các vướng mắc về chính sách, chế độ lao động, tiền lương liên quan đến người lao động đối với doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ theo phân cấp.

b) Phê duyệt việc thực hiện tiền lương, thưởng, thu nhập đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp do Bộ nắm giữ 100% vốn điều lệ, các công ty cổ phần do Bộ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, tổng hợp báo cáo lao động, tiền lương, thưởng, thu nhập; đầu mối báo cáo lao động nước ngoài làm việc tại các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp trực thuộc Bộ theo quy định.

c) Tham mưu, tổ chức thực hiện nâng bậc lương, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, chế độ tinh giản biên chế, chế độ thôi việc, bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và các chế độ khác của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ theo quy định.

6. Tham mưu cho Bộ trưởng và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Công Thương về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Công Thương: thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng cho từng thời kỳ và từng lĩnh vực; giúp Bộ trưởng tổ chức các phong trào thi đua theo hình thức thường xuyên và theo đợt (chuyên đề); phát hiện điển hình, tổng kết và phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng phong trào thi đua, điển hình tiên tiến; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; thẩm định, đề xuất Lãnh đạo Bộ quyết định khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng; phối hợp thực hiện việc tổ chức trao tặng khen thưởng.

7. Thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Vụ theo mục tiêu và nội dung Chương trình cải cách hành chính của Bộ.

8. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ trong lĩnh vực tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ. Tổng hợp, thống kê và báo cáo công tác thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định.

9. Đầu mối tổng hợp báo cáo chung về các hội/hiệp hội ngành nghề hoạt động trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật. Trình Bộ trưởng quyết định công nhận Ban vận động về thành lập hội/hiệp hội và ý kiến về việc cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hội, đổi tên; phê duyệt điều lệ hội/hiệp hội theo quy định của pháp luật.

10. Đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với Trung tâm Y tế - Môi trường lao động Công Thương.

11. Giúp Bộ làm thường trực:

a) Các Ban: Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội.

b) Các Hội đồng: Lương; Tuyển dụng, nâng ngạch và chuyển ngạch công chức; Kỷ luật; Xét và đề nghị phong tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước: Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc

1. Lãnh đạo Vụ có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định.

2. Vụ hoạt động theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ quy định tại Điều 2 và các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau đây:

a) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các mặt công tác của Vụ;

b) Phân công công việc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Phó Vụ trưởng và công chức của Vụ;

c) Thừa lệnh Bộ trưởng ký một số văn bản để trả lời, giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ, điều hành công việc theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý của Vụ;

d) Thực hiện công tác thông tin cho công chức trong Vụ theo quy chế làm việc của Bộ;

đ) Quyết định nội dung báo cáo sơ kết, tổng kết và kiến nghị với Bộ trưởng về các chủ trương, giải pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ;

e) Ban hành các nội quy, quy định của Vụ, tổ chức thực hiện các quy định, quy chế của Bộ, quản lý công chức và tài sản được giao theo phân cấp của Bộ;

g) Quản lý, tổ chức các tổ/nhóm giúp việc Vụ trưởng; phân công, sắp xếp công chức của Vụ hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quyết định số 2223/QĐ-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 và thay thế Quyết định số 528/QĐ-BCT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

Xem chi tiết Quyết định số 2223/QĐ-BCT tại đây.

Ngày 11/9/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 351/2026/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc, gồm 18 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước và 3 đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Chi tiết chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương: 1. Vụ Kế hoạch - Tài chính. 2. Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên. 3. Vụ Tổ chức cán bộ. 4. Vụ Pháp chế. 5. Văn phòng bộ. 6. Cục Năng lượng - Dầu khí. 7. Cục Điện lực. 8. Cục Công nghiệp. 9. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. 10. Cục Hóa chất. 11. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. 12. Cục Thương mại điện tử. 13. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia. 14. Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số. 15. Cục Xuất nhập khẩu. 16. Cục Phòng vệ thương mại. 17. Cục Xúc tiến thương mại. 18. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam. 19. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương. 20. Báo Công Thương. 21. Tạp chí Công Thương.